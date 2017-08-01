养胃别信偏方！这5个方法让很多人上当了！

核心提示：比起吃胃药，医生还是建议胃病患者通过食疗的方法来解决胃部问题。坊间经常流传许多养胃方法，这些方法到底靠不靠谱？

胃是一个娇气的器官，它看似“海纳百川”，其实一不小心就会生病。比起吃胃药，医生还是建议胃病患者通过食疗的方法来解决胃部问题。坊间经常流传许多养胃方法，比如喝稀饭、喝牛奶等，这些方法到底靠不靠谱？让专家帮我们甄别一下吧。

指导医生：脾胃病科副主任中医师 缪伟峰

养胃秘方一：过午不食

中医认为，一天中，午后是“阳中之阴”，阳气会慢慢收敛，消化能力也会慢慢减弱，因此午饭过后最好不要多吃。

而从西医角度看，从下午四点开始，人体新陈代谢速度逐步减缓，此时吃东西不利于消化，加上夜间缺乏一定量的运动，脂肪就很容易堆积在体内。

但这并不代表“过午不食”值得提倡，像工作强度大的，特别是体力消耗大的人，以及糖尿病病人等身体虚弱的人，就不能采取这种方式。

而健康人群最好是“过午少食”，控制晚餐的数量与质量。

养胃秘方二：姜汁撞奶

传统的观念认为姜能暖胃，而牛奶能中和胃酸，对养胃有帮助。

不过，消化性溃疡患者以及一喝牛奶就会腹泻的人并不适合喝牛奶。





姜属于刺激性食物，过量食用会让胃酸分泌过多，诱发胃部不适，加重胃病的病情。因此适量即可。

养胃秘方三：稀饭养胃

喝粥可以促进胃酸分泌，能够帮助食物消化，但对于胃酸分泌过多、容易反酸的人来说，喝粥不仅不能养胃，反倒会伤胃。

像这一类人可以适量吃些馒头、面条等面食，面食属碱性，能够帮助减少胃酸过度分泌诱发胃病的几率。

健康人群也不适合长期喝粥，胃有“用进废退”的特点，长期喝粥会让胃部消化功能减退。

养胃秘方四：饭后喝汤

饭前先喝几口汤，把口腔和食道润滑一下，能够防止干硬食物刺激到消化道黏膜，帮助食物的稀释与搅拌，促进食物后续的消化吸收。





最重要的是，饭前喝汤能让胃内食物最大程度靠近胃壁，让人容易有饱腹感，从而抑制摄食中枢，降低食欲。

相反，饭后喝汤是一种有损健康的吃法。

一方面，正餐已经吃饱了，再喝汤的话，一不小心就营养过剩，诱发肥胖；此外，最后喝下的汤会把原来已经被消化液搅拌得很好的食团稀释掉，影响食物的消化吸收。

养胃秘方五：嚼蜂蜜窝

蜂蜜窝其实是带着蜂蜜的蜂窝。蜂蜜含有丰富的低聚糖，可以促进肠胃中有益微生物的生长，这些有益微生物的代谢可以抑制有害菌的生长，维持肠胃的微生态平衡。

但是蜂蜜窝是否具有这种养生功效，临床尚未论证，而且蜂蜜窝的卫生问题是很难保证的。

所以，建议还是在医生指导下服用蜂蜜。