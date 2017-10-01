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过午不食可以减肥？当心把自己“减”进医院！

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2017-10-1539健康网
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核心提示：现在女生有希望自己有比较完美的身材，但是有一些人又不爱运动，就想通过节食，比如说过午不食减肥法，就是说在中午十二点到一点吃过午饭后，直至第二天的早餐时间都不吃任何东西，这种过午不食减肥法真的可以减肥吗？

现在女生有希望自己有比较完美的身材，但是有一些人又不爱运动，就想通过节食，比如说过午不食减肥法，就是说在中午十二点到一点吃过午饭后，直至第二天的早餐时间都不吃任何东西，这种过午不食减肥法真的可以减肥吗？

过午不食仅适用于古人

过午不食是古代流传下来的做法，但不适合于现代人。因为古人起得早、劳作多在白天，一天就吃两顿，早晨一顿，中午一餐，而且每天比较早睡觉没有夜生活，养成了吃两餐的习惯。

然而现代人晚睡晚起，有时候还不吃早餐，长时间过午不食，就容易导致营养不均衡或，还容易引起胃痛胃出血等胃病，有害健康

过午不食反而会变胖


有医学实验证明，一个人如果在长时间是处于一种空腹的状态，身体的异常反应就会出现，比如说脑肠肽瘦素两种激素含量会不正常，将会大幅度的偏离正常值。

其中脑肠肽是增加的，它可以促进人的食欲，刺激大脑产生饥饿感，进而会加速胃的排空，促进胃酸的分泌；而另一种激素瘦素会大比例的减少，它不仅可以降低人的食欲，还能在一定程度上的抑制脂肪细胞合成。

人在过午不食后，在这两种激素的双重调节下，人不但不益于变瘦，反而会更容易引起发胖。

过午不食虽然在某种程度上减少了热量的获得，可能对减肥有一点作用，但如果长时间如此，容易导致机体营养素缺失甚至导致营养不良，看起来无精打采，降低学习工作效率。

过午要高质量的吃

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实验还表明，过午不食并不适合每一个人，医学营养专家建议是不仅过午要吃，还要高质量的吃。

因为与不吃晚饭相对比，在正确的时间点吃对的晚餐，更有利于促进身体健康，比如在晚上五点到七点之间解决晚餐，而且晚餐最好能吃得清淡一点，多摄入蔬菜和粗粮，也可以适当吃些肌纤维短、易消化的瘦肉或蛋类最佳。

以上就是关于“过午不食可不可以减肥”这一问题的解答，有些人虽然采取过午不食这一办法达到了一定的减肥的效果，但这个办法终究还是不健康，不被采纳认可的，减肥应该建立在健康的基础下进行，不然到时体重没下来，体能下来了。最好的办法是在控制热量的情况下，管住嘴，保持愉悦的心情，加强运动。

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