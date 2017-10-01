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“平价燕窝”、“健身神果”，这5种养生食物最坑人！

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2017-10-1339健康网
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核心提示：有些人平时则很注意饮食健康，总会吃些“健康食物”。但医生提醒，许多热门的健康食物其实都藏有陷阱。

当工作忙了一天，很多人会选择用吃来犒劳自己。有的人常常光顾路边摊，饮食不规律，得了胃病实属正常；有些人平时则很注意饮食健康，总会吃些“健康食物”。但医生提醒，许多热门的健康食物其实都藏有陷阱。

医学指导：临床营养科主任 潘丹峰

1、牛油果

在很多瘦身达人晒出的健身食谱里，牛油果经常出现。可以说近年来，牛油果一跃成为水果界的“网红”。

真相：“健身神果”脂肪含量堪比肉类

潘主任表示，牛油果含很多的脂肪，想减肥的人不建议食用。

它所含的脂肪是一般瘦肉和鱼肉的2到3倍，根据《中国居民平衡膳食宝塔》，一般来说每人每天烹饪油的摄入量不要超过25到30g，而当你吃上一个200g牛油果，一天的油量已经足够。

2、椰子

比起可乐雪碧，椰汁是很多人眼中的健康饮品，加上甜度不高，很多人觉得椰子也算是减肥食物。

真相：椰子是高热量水果，犹如“大油罐”

潘主任无奈地说，椰子其实是高热量水果，椰汁没什么问题，但椰肉脂肪含量不低，主要是饱和脂肪。

椰肉含油量可达35%，100g的热量就有241千卡，约等于一碗多米饭。


此外潘主任提醒：“很多热带水果的热量都很高，比如榴莲，100g就含140-150大卡，不适合吃多。”

3、桃胶

桃胶是桃树的分泌物，外形似琥珀，现在很多商家把桃胶包装为“平民燕窝”。也许是名字里带“胶”字，很多女性认为桃胶可以补充胶原蛋白。

真相：“平民燕窝”胶原蛋白含量为0

潘主任坦言自己平常也会吃桃胶，“桃胶有一定营养价值，但把它吹捧为美颜神物之类的就太夸张了。况且动物性食品才含有胶原蛋白，桃胶几乎不含胶原蛋白，提供的还是以膳食纤维为主。”

4、粗粮饼干

我们都知道多吃粗粮有益健康，公众也普遍认为粗粮做成的饼干有高膳食纤维、低油、低糖，帮助消化等特点。

真相：部分粗粮饼干油脂不少

“粗粮中的不溶性纤维含量较多，口感粗糙，并不好吃。”


潘主任说，为了迎合市场口味，一些粗粮饼干会添加酥化油，因此，当你购买粗粮饼干时，要看一眼食物包装上的能量、脂肪含量，不然无意中你就吃下很多脂肪。

5、谷物奶

谷物奶很受学生和上班族的欢迎，来不及吃早餐，没关系，喝一杯谷物奶，既填饱了肚子，又摄入多种营养。

真相：谷物奶不能替代早餐

潘主任说，谷物奶宣传说是用多种谷物，加入牛奶制作而成，事实上很多谷物奶中谷物含量少之又少，无法提供所需的碳水化合物和能量，蛋白质和钙含量也比不上纯牛奶。

所以早餐最好还是自己搭配，比如谷类加牛奶豆浆等，谷物奶不宜常喝。

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