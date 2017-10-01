老胃病不想再吃药？常吃5种食物，一个月后你会看到变化！

核心提示：前几天刚刚过了寒露，很多地区真正感受到了“秋意浓”，而秋意浓之时，也是胃肠道疾病的高发期。

前几天刚刚过了寒露，很多地区真正感受到了“秋意浓”，而秋意浓之时，也是胃肠道疾病的高发期。胃是对温度非常敏感的器官，稍一受寒就会感到不适，所以“老胃病”在寒露时节要倍加呵护自己的胃。

寒露让肠胃很受伤 三类人需警惕

寒露节气以下三类人需注意：

1、脾虚患者

脾虚的人常常表现出面色萎黄、食欲不振、食少腹胀、肢体疲乏、腹泻。

这一类人进补前不妨吃点健脾和胃的食物，帮助脾胃功能恢复，像茯苓饼、芡实、小米、山药等都是不错的选择。

喝粥能补脾润燥，因此，若用上述食物煮粥食用，疗效更好。

2、胃火旺盛者

平时爱吃油腻、辛辣食物的人，时间久了容易化热生火，过多热积于肠胃，表现为口臭、胃中灼热、便秘等。

这类朋友进补前一定要注意清泄胃火。

适度摄入苦瓜、黄瓜、冬瓜、苦菜等，等胃火退后再进补。

3、老年人及儿童

因消化能力较弱，胃中常有积滞宿食，表现为食欲不振或食后腹胀。

所以这类人在进补前应注意和胃消食，像白萝卜、山楂等消食健脾食物可以适量选择。

症状严重者可在医生的指导下服用保和丸、香砂养胃丸等。

“天然的胃药”推荐





1、红糖

红糖性温、味甘、入脾，具有益气补血、健脾暖胃的作用，非常适合老人和贫血儿童食用。

红糖加桂圆、姜汁同煮开，做成红糖桂圆姜水，可缓解手脚冰凉。

2、红薯

红薯（尤其是黄心红薯）可以提供给人体大量的黏液蛋白、糖和维C，可补虚乏、健脾胃、益气力、强肾阴，具有暖胃、和胃、益肺的作用。

3、胡椒

大多数胡椒都产自长期湿润和高温的地方，性味辛热，所以温中散寒的效果非常显著。





白胡椒的药用价值稍高一些，调味作用稍次。

比起黑胡椒，白胡椒的味道更为辛辣，因此散寒健胃功能更强。

4、带鱼

带鱼肉肥味美，食用起来也很方便，没有太多细小的刺，对病后体虚和外伤出血等症都有积极作用。

中医认为它能和中开胃、暖胃补虚，还有润泽肌肤的功效。

5、生姜

俗话说，“家备生姜，小病不慌”。

生姜性辛温，有散寒发汗、化痰止咳、和胃、止呕等保健作用。

此外，生姜重补暖，对治疗寒凉导致的胃病、女性寒凉都很有效。

烹调时再配上红糖、大枣、绿茶等不同辅料，妙用无穷。