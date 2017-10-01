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最好的养胃法，一分钱不花！中医：每天按摩2个地方

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2017-10-1039健康网
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核心提示：《黄帝内经》提到“脾胃乃后天之本，气血生化之源。”中医提醒，想要脾胃听话，平时就要把它伺候好，好好养胃。

很多慢性胃炎患者平时没觉得有哪里不舒服，但一受凉、饮食不当、压力过大，或情绪不佳，胃痛、恶心等症状马上就“现身”。《黄帝内经》提到“脾胃乃后天之本，气血生化之源。”中医提醒，想要脾胃听话，平时就要把它伺候好，好好养胃。

指导医生：广东省中医院副主任医师 李小燕

我们都知道胃病三分靠治，七分靠养，而中医一贯遵循“未病先防、既病防变”的原则，下面让李医师介绍三个慢性胃炎的调养方法。

1、药膳——毛桃薏米排骨汤

食材：五指毛桃100克，排骨2条，薏米100克，红枣4个，生姜5片

调味料：盐、胡椒粉

中医认为，慢性胃炎主要与外邪犯胃、饮食内伤、情志失调有关。

李医师介绍，五指毛桃可以益气健脾、补虚和胃，薏米健脾利湿，大枣补气，胡椒、姜片温中散寒，而排骨有润肠胃、生津液的作用。

因此，毛桃薏米排骨汤特别适合脾气虚患者食用，最好在起床后或空腹时服用。


2、按摩——足三里、腹部

●敲击、点按足三里

李医师介绍，足三里是消化系统保健要穴。

患者采取坐姿，右手握拳，用拇指的指关节敲击足三里穴100次；或用双手拇指顶部由浅及深点按足三里50次，手法不妨重一些，直至出现酸、麻、胀感。

持续3-5分钟后，胃痛可明显减轻，甚至消失。

●摩腹

患者取坐位或卧位，自然呼吸；

双手叠掌，男子左手掌心贴腹，右手在上，女子相反；

以肚脐为中心，男子先双手顺时针摩腹50圈，再逆时针摩腹50圈；女子则相反，先逆再顺。

注意浅表摩腹，手法轻柔，不要带动皮下组织。


3、艾灸——中脘、足三里

中脘穴位于剑突与肚脐连线的中点。

艾灸时，每次选2-3个穴位，点燃艾条，保持其离穴位约5公分，以感到温暖不烫为宜，每次15分钟，每天 1-2次，10天一个疗程。

李医师指出，艾灸时注意弹去艾灰，防止掉落烫伤皮肤。

TIPS：胃炎者少吃寒性水果、少喝绿茶

在中医看来，慢性胃炎的患者脾阳偏虚，所以慢性胃炎患者要注意保护脾阳，平时少吃点寒性水果。广东人喜欢喝茶，但最好不要长期喝绿茶，容易伤脾。

李医师建议，不如改喝红茶，因为红茶性温，和胃暖脾。但她也指出，脾胃病机复杂，若胃寒热夹杂就要辩证医治了。

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