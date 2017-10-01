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名老中医谈养胃：秋天防胃病，记住“八字真言”就够！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：随着天气逐渐转凉，人体植物神经功能出现紊乱，胃肠蠕动的正常节奏也被打乱，而且气温的下降会导致胃肠黏膜血管收缩，使胃肠黏膜缺氧缺血，营养接收不充分，容易导致胃炎的出现或复发。所以，秋季养胃的重要性不言而喻。

随着天气逐渐转凉，人体植物神经功能出现紊乱，胃肠蠕动的正常节奏也被打乱，而且气温的下降会导致胃肠黏膜血管收缩，使胃肠黏膜缺氧缺血，营养接收不充分，容易导致胃炎的出现或复发。所以，秋季养胃的重要性不言而喻。

指导医生：

上海市名中医、上海市第六人民医院中医科主任医师 杨炳初教授

秋季养胃，名中医有好招

一、饮食清淡，少食肥甘

食物过酸、过苦、过咸、过甜、过辛都会伤害我们的胃，如果得了胃病，治疗后更不能对五味过于偏好。

日常的饮食要以清淡为主，少食肥甘，多吃含维生素的食物，这样才能保护胃黏膜，提高其防御能力，并加快局部病变的修复。

患胃病的时间长了，可能会导致胃气虚弱，呈现“上有火象、下有寒气”现象。因此在饮食上，不能因为“上火”而吃太多寒凉食物，让胃虚更加虚寒；也不能因“下寒”多吃辛辣热物，助长虚火。

胃病往往胃酸分泌失常，因此不能多吃甜品、淀粉类食品和过咸的食物。

胃病常伴功能失调，所以尽量少吃硬物以及油腻难以消化食物。


二、规律饮食，劳逸结合

老胃病在康复阶段，烹调宜用蒸、煮、烩、熬，少吃坚硬和粗糙食物。

吃东西时细嚼慢咽，充分咀嚼食物，让其和唾液充分混合后再咽下，这样有利于消化。

要学会掌握食物的冷热程度，脾胃虚寒者尽量不吃生冷食物，肝郁气滞者在生气后禁止马上进食。

除了调理饮食及注意保暖外，保持精神愉悦，避免愤怒、紧张、焦虑等不良情绪刺激，还要注重劳逸结合，避免疲劳过度。

功能性胃炎、胃及十二指肠溃疡。消化不良等胃病的出现和发展，其实和情绪息息相关，不良情绪会诱发或加重各类胃病的发生。


三、戒烟限酒，合理用药

有统计显示，吸烟者得消化性溃疡病的几率要比不吸烟者高出一倍，而且患病率和吸烟量存在密切联系。吸烟者溃疡的愈合难度及复发率都远高于不吸烟者。

因此，胃炎、胃溃疡患者一定要戒烟限酒，才可以帮助胃炎、胃溃疡的愈合，预防复发。

长期不合理的用药也是诱发胃病的凶手，而导致胃病的其他药，比如糖皮质激素、非甾体抗炎药等等药物，能不用就尽量不用，如果是非用不可，也要在医生指导下用副作用小的，且注意药物的使用方式、时间，通常饭后服药会减低胃黏膜受损伤几率。

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