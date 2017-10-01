胃癌又带走一位年轻姑娘！肿瘤科主任：记住5个字防癌变！

核心提示：如今，我们常常能听到年轻人患胃癌的新闻，而总结起来，这些患者的病因无非就是一个字——作，饭不好好吃，觉不好好睡，才会年轻轻轻就成为“癌友”！

如今，我们常常能听到年轻人患胃癌的新闻，而总结起来，这些患者的病因无非就是一个字——作，饭不好好吃，觉不好好睡，才会年轻轻轻就成为“癌友”!

病例：饥一顿饱一顿还爱麻辣烫 女孩胃癌

五个月前，26岁的沈阳姑娘小薇（化名）由于肚子肿大、疼痛难忍，被家人送到辽宁省人民医院诊治，经检查肚子里都是腹水，被确诊为胃癌晚期。

小薇是广告公司的策划，每天三餐都不定时，饿一顿饱一顿，加班熬夜更是经常的事。

再加上她长期减肥，爱吃麻辣烫、酸辣粉等食物，长期不良的生活习惯使她常常胃痛，有时实在扛不住了，就吃点止疼药。

后来，小薇发现自己的腹部凸起，而且越来越大，一到晚上就痛得受不了，小薇才告知家人。

经过几个月的治疗，小薇的病情还是没有好转，于两个月前不幸离世。

肿瘤介入科主任周玉斌表示非常惋惜。他说，小薇并没有胃癌家族史，通过分析其病史发现，作息不规律、饮食不健康是主要的病因：“这也是这些年来，许多年轻胃癌患者的共同特点。”

周主任说：“很多年轻患者都是早前就知道自己有胃病。但觉得自己年轻，总是先扛着。实在扛不过去了才看病，这就导致很多患者一检查就是晚期，病情已经控制不了。”





不良生活习惯+繁重工作压力=胃癌年轻化

胃肠道肿瘤和不合理饮食关系密切。爱吃隔夜菜、腌制食品也是诱发胃癌一大因素。

沈阳军区总医院肿瘤科主任谢晓冬表示，因为生活习惯、生活压力等因素，让癌症发生呈年轻化的趋势。

不少年轻人常吃方便面等快餐，导致体内营养摄入失衡，代谢功能紊乱。

平时极少运动，生活习惯不健康、工作压力大也是患病首要原因。

胃病、胃癌病人饮食要点总结

医生表示，好的预防胜过一切治疗。





想要远离胃癌要做到：

·少吃咸，腌制，熏烤、干硬的食品。

·切勿暴饮暴食，酗酒无度。

·剩饭剩菜别回锅，直接倒掉。

·有家族病史，慢性胃病的人，定期体检。

·按时吃饭，千万别饥一顿饱一顿。

辽宁省肿瘤医院胃外科主任赵岩介绍，胃病病人在饮食上注意以下几点，可以避免癌变：

在烹调方法上，赵主任概括了“蒸、煮、熬、汆、烩”五个字，“这五种烹饪方法相对比较简单，而且对食物营养损失小，又容易消化。”

而在食物选择上，赵主任概括了“软、温、素、淡、鲜”五个字，同样是按照“利消化、少添加”的原则。