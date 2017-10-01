39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 胃病 > 胃病新媒体 > 正文
综合
问医生

胃癌又带走一位年轻姑娘！肿瘤科主任：记住5个字防癌变！

胃病科文章排行榜
2017-10-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：如今，我们常常能听到年轻人患胃癌的新闻，而总结起来，这些患者的病因无非就是一个字——作，饭不好好吃，觉不好好睡，才会年轻轻轻就成为“癌友”！

如今，我们常常能听到年轻人患胃癌的新闻，而总结起来，这些患者的病因无非就是一个字——作，饭不好好吃，觉不好好睡，才会年轻轻轻就成为“癌友”!

病例：饥一顿饱一顿还爱麻辣烫 女孩胃癌

五个月前，26岁的沈阳姑娘小薇（化名）由于肚子肿大、疼痛难忍，被家人送到辽宁省人民医院诊治，经检查肚子里都是腹水，被确诊为胃癌晚期。

小薇是广告公司的策划，每天三餐都不定时，饿一顿饱一顿，加班熬夜更是经常的事。

再加上她长期减肥，爱吃麻辣烫、酸辣粉等食物，长期不良的生活习惯使她常常胃痛，有时实在扛不住了，就吃点止疼药。

后来，小薇发现自己的腹部凸起，而且越来越大，一到晚上就痛得受不了，小薇才告知家人。

经过几个月的治疗，小薇的病情还是没有好转，于两个月前不幸离世。

肿瘤介入科主任周玉斌表示非常惋惜。他说，小薇并没有胃癌家族史，通过分析其病史发现，作息不规律、饮食不健康是主要的病因：“这也是这些年来，许多年轻胃癌患者的共同特点。”

周主任说：“很多年轻患者都是早前就知道自己有胃病。但觉得自己年轻，总是先扛着。实在扛不过去了才看病，这就导致很多患者一检查就是晚期，病情已经控制不了。”


不良生活习惯+繁重工作压力=胃癌年轻化

胃肠道肿瘤和不合理饮食关系密切。爱吃隔夜菜、腌制食品也是诱发胃癌一大因素。

沈阳军区总医院肿瘤科主任谢晓冬表示，因为生活习惯、生活压力等因素，让癌症发生呈年轻化的趋势。

不少年轻人常吃方便面等快餐，导致体内营养摄入失衡，代谢功能紊乱。

平时极少运动，生活习惯不健康、工作压力大也是患病首要原因。

胃病、胃癌病人饮食要点总结

医生表示，好的预防胜过一切治疗。


想要远离胃癌要做到：

·少吃咸，腌制，熏烤、干硬的食品。

·切勿暴饮暴食，酗酒无度。

·剩饭剩菜别回锅，直接倒掉。

·有家族病史，慢性胃病的人，定期体检。

·按时吃饭，千万别饥一顿饱一顿。

辽宁省肿瘤医院胃外科主任赵岩介绍，胃病病人在饮食上注意以下几点，可以避免癌变：

在烹调方法上，赵主任概括了“蒸、煮、熬、汆、烩”五个字，“这五种烹饪方法相对比较简单，而且对食物营养损失小，又容易消化。”

而在食物选择上，赵主任概括了“软、温、素、淡、鲜”五个字，同样是按照“利消化、少添加”的原则。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

胃癌 麻辣烫 隔夜菜

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈