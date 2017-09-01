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胃癌从来不嫌你年轻！23岁小伙得胃癌，医生的话说出真相

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2017-09-2639健康网
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核心提示：23岁本是青春正好的年纪，但福州一名大二的小伙小亮（化名）却收到了胃癌诊断书。到底是什么原因，让年纪轻轻的他被胃癌“敲门”？

23岁本是青春正好的年纪，但福州一名大二的小伙小亮（化名）却收到了胃癌诊断书。到底是什么原因，让年纪轻轻的他被胃癌“敲门”？

爱吃烤串爱喝酒 他常腹痛发酸

小亮是从外地到福州上大学的，远离家人，小亮觉得自由了不少，经常会约同学去喝啤酒吃烤串，晚上玩游戏玩到凌晨，如果没课就会一觉睡到中午。

2个多月前，小亮突然感到腹部闷痛，还伴有反酸，尤其是饥饿或睡觉时，他到校医那开了点药，服药后虽然症状有所缓解，但腹部还是偶尔会闷痛。

今年三月，因为症状越来越严重，小亮来到福建省第三人民医院脾胃科，结果被确诊为胃低分化腺癌，中期胃癌。

“他是我从医20多年来，接诊的最年轻的胃癌患者。”

该院脾胃科副主任医师邵岩峰无奈表示。他分析，小亮的太奶奶是胃癌患者，有胃癌家族史，加上饮食作息不规律的刺激，诱发胃癌发生。


生活不规律增加胃癌风险

邵医生说，近年来，胃癌的发病人群越来越年轻化，除了遗传因素，大部分还是因为不良的生活习惯，比如长期熬夜、饮食不规律、压力大等等。

很多年轻人不只是喝酒吸烟，还喜欢吃烧烤、烟熏、油炸、腌制类食物，这一类食物中含亚硝酸胺等致癌物，长期下去，胃炎、胃溃疡等胃病容易找上门，这都会增加癌变几率。

胃癌症状隐匿 发现常是中晚期

“胃癌前期症状比较隐匿，所以多数患者就诊时已是中晚期。”

邵医生介绍，如果最近出现顽固性腹胀、嗳气、体重下降、大便性状改变，甚至排黑便等症状时，要及时就诊，不能耽误。

他建议包括肠胃炎、胃溃疡、胃息肉、慢性萎缩性胃炎、有胃癌家族史等有癌前病变的患者，都要定期检查胃镜，40岁以上是胃癌高危人群，建议每年做一次胃镜。


补充：预防胃癌小贴士

胃癌如何预防？邵医生提出6个建议：

1、劳逸结合，保证充足的睡眠；

2、三餐规律，早餐一定得吃；

3、每顿只吃七八分饱，让胃得到充分休息；

4、饭前不吃冷食，饭后一两小时不做剧烈运动；

5、不吃或少吃腌制、油炸、烧烤、烟熏类食物，多吃新鲜蔬果；

6、少喝酒，实在无法拒绝，牢记不喝高度酒，不空腹喝酒。

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