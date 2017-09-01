中医：经常吃粗粮的人，一个月后身体就有这些毛病！

核心提示：不知道从什么时候开始，粗粮成为公认的健康食品，吃粗粮也成为一种时尚，但是“跟风”吃粗粮到底该不该？今天小编就和大家一起探讨一下。

不知道从什么时候开始，粗粮成为公认的健康食品，吃粗粮也成为一种时尚，但是“跟风”吃粗粮到底该不该？今天小编就和大家一起探讨一下。

吃粗粮有4个好处

1、保证营养均衡

杂粮的营养素比较全面，富含氨基酸和多种微量元素，比起单一的精米白面，更可以满足人体的营养所需。

2、减少食量

一般来说，粗粮的体积大，热量少，在胃肠道中的停留时间也比较长，很容易带给人饱胀感，所以非常适合高脂血症、糖尿病及瘦身的人食用。

3、抵抗衰老

杂粮中含维生素E、维生素B、β胡萝卜素等多种维生素，可以帮助清除自由基，活化机体酶活性，对抗衰老有积极作用。

4、预防便秘

杂粮中富含膳食纤维，既含可溶性纤维，也有一些粗纤维，因此有显著的通便效果，能有效缓解便秘。

粗粮吃太多，4个麻烦找上

江苏省中西医结合医院消化科主任中医师夏军权介绍，在四种情况下，粗粮不可以多吃：





1、腹胀

粗粮中含较多的纤维素，食用过多会引起上腹胀，影响食欲，让人操心腹胀、嗳气、排气等症状。

2、泛酸

吃过多粗粮，胃排空的时间会被延长，导致胃反酸，太多粗粮进入到胃里，可能让食物积存，使胃酸分泌增加。

当胃内有食物积存时，这些食物会裹着胃酸返到食管，导致反酸，损伤食管黏膜。

胃酸分泌过多也会加重胃黏膜损伤。





3、胃肠负担增加

饮食如果包含过多纤维，如种子、谷类、坚果、玉米等，这些粗纤维食物会刺激肠道，并影响营养成分的吸收，加重病情。

对一些术后有肠粘连或炎症性肠病的人，粗纤维很难通过，太多粗粮进入小肠会使其收缩，诱发腹痛，甚至梗阻。

因此，这一类人要对食物的纤维有所限制，在膳食中尽量避免机械性刺激。

4、营养不良

粗粮中所含的蛋白质是偏少的，长期过量食用粗粮，人体对蛋白质、无机盐及其他一些微量元素的吸收会受影响，让人体缺乏很多基础营养元素，出现营养不良。

尤其是胃肠功能不好的人，精细饮食还是要占绝大部分，这样才能帮助吸收，保证营养的供应。

总而言之，适当吃粗粮对身体肯定是有好处的，但胃肠不好的人不适合多吃，甚至主张不吃，比如患慢性胃炎、慢性肠炎、炎症性肠病、胃食管反流病、消化性溃疡、慢性肝病、肝硬化等的人，都不建议吃粗粮。