自己不养胃，医生也帮不了你！这份养胃指南请收下

核心提示：说到胃不舒服，很多人会蹦出“三分治七分养”这句话，治，是医生的事，养，就是自己的事了。胃到底怎么养？今天小编就为大家介绍全面又实用的养胃秘诀。

说到胃不舒服，很多人会蹦出“三分治七分养”这句话，治，是医生的事，养，就是自己的事了。胃到底怎么养？今天小编就为大家介绍全面又实用的养胃秘诀。

问题一：消化不良没胃口如何缓解？

消化不良就像个感冒，时不时来一下，没胃口、吃不下、肚子胀，严重还会出现恶心呕吐腹痛。怎么办？

秘诀1：一日三餐，规律吃

“皇帝早餐，富人午餐，乞丐晚餐”，早餐营养要丰富均衡，午餐尽量丰盛一些，晚饭少吃一点。

早饭最好8点之前，午饭在13点之前，晚饭19点之前。

秘诀2：开胃穴，按一按

长期消化不良，试试揉按中脘穴和足三里穴。

每天每个穴位揉按5分钟，揉到手和穴位都产生酸胀感，坚持1个月，可以有效改善消化不良。

问题二：经常反酸怎么办？





很多人都有过胃反酸，但是却不当回事。胃酸就像个“捣蛋鬼”，总喜欢到处串门，怎么让胃酸老实呆着呢？

秘诀1：不吃太饱，不吃太晚

过量饮食会加重胃的负担，因为消化障碍，胃的排空减慢，食物停留在胃中，胃内压力升高，食物更易反流到食管。

胃排空的时间是3~4小时，如果晚餐吃得晚，睡时胃内食物还没排空，一旦平躺，食物还容易反流进入食管，所以晚餐距睡觉至少3小时。

吃饱后松一松腰带，也可以减轻腹压，减少胃酸反流。

秘诀2：别喝太多粥

对胃常常反酸的人来说，流质食物更容易反流，因此粥还是少喝点。

秘诀3：浓茶、咖啡要少喝，最好不吸烟

咖啡甜点的下午茶组合还是舍弃吧，这样会对胃造成更多刺激，生成更多胃酸。

秘诀4：换个睡姿，防反流

选15-20cm高的枕头，头高于胸，食管高而胃低防止反流；

睡觉选择左侧卧，胃在身体偏左侧，左侧卧胃的位置较低。

问题三：慢性胃炎怎么养？





要想不得慢性胃炎，或得了慢性胃炎的不更严重，你就要学会好好吃饭。

秘诀：一句老话，胃更舒坦

还是那句话：早餐吃好、午餐吃饱、晚餐吃少！

早餐最好吃个鸡蛋，可以配一些小菜开胃醒脾，尽量不吃或少吃油条、油饼等油腻食物，吃豆腐脑不如喝粥或豆浆；

中午可选择牛肉、鸡肉等肉类，同时保证500g新鲜绿叶菜的摄入；

晚餐可以选择杂豆粥，加入薏米、山药和红枣利于慢性胃炎恢复。