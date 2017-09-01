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有胃气则生，无胃气则死！脸上3个地方看出脾胃好坏

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2017-09-1639健康网
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核心提示：在中医看来，脾胃为后天之本，我们也知道，只有脾胃健康了，我们才能吃嘛嘛香，身体好。但现代人大多饮食不规律，脾胃容易不和，进而出现胃口不好、厌油腻、腹泻等症状。

在中医看来，脾胃为后天之本，我们也知道，只有脾胃健康了，我们才能吃嘛嘛香，身体好。但现代人大多饮食不规律，脾胃容易不和，进而出现胃口不好、厌油腻、腹泻等症状，那么，我们从何得知自己脾胃好不好呢？其实，身体的三个部位已经透露信息了。

三个部位透露脾胃健康

1、看脸色

中医认为，脸上出现了病色的黄，首先考虑是脾胃出了问题。

脾胃负责水谷的运化，人在进食后，脾胃会消化吸收食物中的精华，转化为气血，因此说脾胃乃“气血生化之源”。

脾一旦出现毛病，人吃下去的饭、喝进去的水都无法被正常运化，五脏六腑接受不了营养，因此血液减少了，直接后果就是脸色变白、变黄。

脸色发黄还分为好几种，一个人有脾虚问题时，脸色是淡黄的，如果没有及时调理，面色就会从“淡黄”转为“萎黄”，即脸颊发黄、消瘦枯萎。

这是因为脾的气和津液都不足，不能营养身体造成的。

2、看鼻尖

脾虚的患者还要看一个地方——鼻尖。其实人的鼻尖不是尖的，而是有个小坑。以这个小坑为中心点，周围区域能够直接反映脾脏的生理功能和病理变化。

正所谓“有胃气则生，无胃气则死”。一些患重病的人，若脸上发青、发黑，失去了光泽，但只要鼻尖是明亮有光泽的，就说明其脾胃运化功能尚存，还可以吃饭、服药，还有医治的机会。

3、看嘴唇


如果看到一个人脸色发黄，而且黯淡无光，基本就可以判断这个人有脾虚的问题。这时还应该看看嘴唇，尤其是嘴唇四周的“唇四白”，即嘴周围一圈黄白无毛的位置，宽度约一毫米。

中医认为，脾开窍于口，脾之华在唇和唇四白。

如果唇四白不明显了，那脾胃功能肯定衰退了；

如果唇四白的颜色特别干黄，说明脾胃功能衰退严重；

如果唇四白发黑发青了，这个人可能有生命危险。

调理脾胃四原则

北京中医药大学第三医院的杨晋翔教授指出，调理脾胃是一个长期的过程，必须坚持做到以下几点：


1、饮食规律

饮食调理是保养脾胃的关键，因此，一日三餐需定时定量、切忌暴饮暴食。

素食为主、荤素搭配，要常吃新鲜蔬果，以满足消化需要和大便的通畅。

2、适当锻炼

适当的锻炼可以增强人体的胃肠功能，促进胃肠蠕动，使消化液分泌增加，促进食物消化和营养吸收。

3、控制情绪

切忌大喜大悲，保持良好的情绪等于保持良好的食欲。

不良情绪可影响食欲，导致消化不良等，而良好的情绪有益于胃肠道健康。

4、注意保暖

有胃寒的人要注意保暖，避免受冷，脾虚的人可在脐中贴暖脐膏药。

同时还应少吃生冷瓜果，可在早晨服用一杯生姜水，暖暖胃。

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