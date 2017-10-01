感染了幽门螺杆菌，我是不是会得胃癌？答案在这里

核心提示：很多人原本没有胃病史，后面就有胃胀、恶心、反酸等症状，去医院做检查发现有胃溃疡，这是很令人奇怪的现象，医生就告诉他们这个可能是因为胃里面有幽门螺杆菌在作祟，有很多人就会问为什么会有幽门螺杆菌？这要怎么治才有效？

很多人原本没有胃病史，后面就有胃胀、恶心、反酸等症状，去医院做检查发现有胃溃疡，这是很令人奇怪的现象，医生就告诉他们这个可能是因为胃里面有幽门螺杆菌在作祟，有很多人就会问为什么会有幽门螺杆菌？这要怎么治才有效？

1.幽门螺杆菌的作用机制及产生的影响

幽门螺旋杆菌是一种寄生在胃粘膜组织中的革兰阴性杆菌，主要是因为摄入不干净的食物，而食物中含有幽门螺旋杆菌，病从口入说的就是幽门螺旋杆菌。

它从口腔进入一直到达胃粘膜，并在此处生长繁殖发育，它能够分泌一种可以与胃粘膜细胞表面的某种物质相结合的蛋白质，蛋白质与这种物质相结合在一起，胃粘膜表面上可以阻止酸和其它有害物质的结构被破坏，进而破坏胃粘膜的保护作用。





而且如果有这种情况出现，胃酸、胆汁和一些致癌物质就能与胃粘膜相接触，使得胃粘膜遭到损伤，短时间内会引发慢性胃炎，长此以往会发展成为十二指肠溃疡、胃溃疡、淋巴增生性胃淋巴瘤、慢性萎缩性胃炎等一系列严重的疾病，而后者是导致胃癌最危险的因素。

幽门螺旋杆菌可以引起十二指肠溃疡以及胃溃疡。

慢性胃炎和胃溃疡患者的主要症状为餐后腹胀、有不适或钝痛感，还伴有嗳气、反酸和食欲减退等消化不良症状。因为个人身体素质不同，有些病人会有反复的剧烈腹痛，上消化道会有少量出血等。





2.幽门螺杆菌导致的胃炎的治疗方法

幽门螺杆菌导致的胃病是可以根治的，可以通过四联法进行治疗，即一种胶体铋剂加三种抗生素。

铋剂有枸橼酸铋钾，抗生素多用阿莫西林、红霉素、四环素三种之一加上奥美拉唑和甲硝唑，选用不同的抗生素搭配使用的剂量也不同，具体情况得根据自身情况是否耐药抗生素过敏，值得注意的是，使用阿莫西林之前需要进行皮试，因为甲硝唑耐药性高，可以选择乳呋喃唑酮等耐药性低的药物代替。

另外目前还有益生菌治疗法，其实就是在幽门螺杆菌三联法或者四联法的基础上加上益生菌制剂。

由于幽门螺杆菌是可以根治的，所以说由幽门螺杆菌引起的胃炎胃溃疡等一系列的胃病并不容易发展成胃癌，但我们也不应该“轻敌”，注意养成良好的卫生习惯，勤洗手，最好能分餐吃饭，摄入干净的食物，定期做体检，筛查下幽门螺杆菌。