晚餐有3种短命吃法，聪明人一定不会这么做！

核心提示：随着生活节奏的加快，很多人的饮食结构随之发生改变，吃饭节奏快，饮食不规律，使得身体素质受到影响。从传统习俗来说，早上应该吃好，中午得吃饱，而晚上要吃少，但是许多人特别是年轻人在晚上有着不健康的饮食习惯，不夸张的说，晚餐的错误的吃法是短命吃法，一起来看看错在哪了。

随着生活节奏的加快，很多人的饮食结构随之发生改变，吃饭节奏快，饮食不规律，使得身体素质受到影响。从传统习俗来说，早上应该吃好，中午得吃饱，而晚上要吃少，但是许多人特别是年轻人在晚上有着不健康的饮食习惯，不夸张的说，晚餐的错误的吃法是短命吃法，一起来看看错在哪了。



1、晚餐吃太多

血液中胰岛素的含量在傍晚时会达到一天之中的的高峰，晚饭吃得太多的话，余的血糖会在胰岛素的作用下转化成脂肪，附着在血管壁上和腹壁上，久而久之，体形会发生改变，逐渐肥胖起来。而且吃太多，难以消化还影响睡眠质量。

2、晚餐吃太晚





胃是人体比较敏感的一个器官，如果到点了没有喂它东西，它会起来反抗，同时还会影响其他系统工作，如果晚餐吃太晚，不仅伤胃，还伤脑，影响记忆力。另外有研究表明，晚饭时间越晚，患中风的风险就越高。相反，如果吃完饭的时间与要睡觉的时间间隔一个小时到一个半小时以上的人，患中风的风险能减小66％。

还有就是人体的排钙高峰时段是在进餐后四到五个小时左右，如果进食过晚，本来该排钙时，人已经入睡了，以致尿液中的钙不能及时排出，堆积在泌尿系统，久而久之可能形成肾、输尿管、膀胱和尿道结石。

3、晚餐吃太快





有些人因为工作原因晚餐比较晚吃，饿得慌，或者个人习惯养成吃饭快，于是乎吃晚餐时狼吞虎咽，其实这样子是在加重肠胃的负担，因为进食速度过快，食物没有被充分地咀嚼，以致于食物与唾液淀粉酶反应不完全，咀嚼时间太短，然而与此同时迷走神经还处在过度兴奋之中，长此以往，可能因为食欲亢进而摄入食物量增加导致肥胖。

以上就是关于晚餐短命吃法的危害，值得一提的是晚餐摄入的热量应该不高于一整天的膳食总热量的百分之三十，也就是俗话说的三分饱。最好能少吃富含蛋白质和脂肪的肉类，多吃富含膳食纤维的蔬菜水果，做到细嚼慢咽，如果可以的话，吃一口饭菜可以一分钟咀嚼三十次，这样子的话尽管再忙也应该预留多点时间用来进餐，因此更需要早点吃晚餐，这样子才能活得既健康还能长寿。