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19岁小伙常年胃痛不理会，一查是胃癌晚期！被切大半个胃

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2017-09-0339健康网
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核心提示：我国是胃癌大国，每年新发胃癌患者超过40万例，占全球年新增病例的一半。而在其中，大部分患者由于发现过晚，已经出现腹腔转移、肝转移等情况，痛失手术机会。

我国是胃癌大国，每年新发胃癌患者超过40万例，占全球年新增病例的一半。而在其中，大部分患者由于发现过晚，已经出现腹腔转移、肝转移等情况，痛失手术机会。所以专家提醒，胃部长期不适要重视起来，做到早发现、早治疗。

年轻小伙长期胃痛不重视 入院已是胃癌晚期

19岁小伙小徐由于消化道出血被送到医院，经过检查，医生发现问题并不是那么简单——患者其实患上了胃癌，而且已到中晚期。通过手术，小徐被切除了2/3的胃。

而他，也是成都市第三人民医院胃肠外科收诊的最年轻胃癌患者。

“不适已经持续了好几年，却一直不重视。”

胃肠外科副主任医师刘雁军说，小徐的胃痛史已经好几年了，但从没做过专项排查，都是当成胃炎在治。

“平时吃饭不规律，有时还喝酒、吃辛辣食物，就认为胃痛是这些引起的。”

每年15%速度递增 三成患者“拖”得失去手术机会

近年来，类似小徐的患者数不胜数。刘医生表示，近年来科室收诊的胃癌患者逐年递增，但大部分患者在患病早期都没有重视起来。

据该院数据显示，有30%的胃癌患者由于发现过晚，已经失去手术治疗机会。

“如果能够早发现，情况会大有改善。”

刘医生介绍，早期胃癌5年生存率超过9O%，因此，早发现十分重要。


必知：早期胃癌征兆

早期胃癌大多无症状或仅有轻微症状，当症状明显时，病变已属晚期。

因此，要十分警惕胃癌的早期症状，以免延误诊治。

1、消瘦及贫血

由于癌症是一种消耗性疾病，会导致病人消化吸收不良、消化道出血，使消瘦和贫血情况加重。

2、上腹部疼痛

多表现为心窝部空心痛，疼痛较轻，可耐受，与进食无关。

老年人的痛觉较迟钝，因而多表现为腹胀。

3、腹泻

可能是与胃酸过低有关，大便可呈糊状。

4、食欲减退

早期胃癌往往是突然性地表现为食欲不振和厌油腻。

5、恶心、嗳气、反酸及呕吐

胃癌病灶位于胃出口处的幽门部时，最明显的早期症状常是恶心。


6、腹部隐痛

疼痛无定时，症状为持续隐痛，而不像胃溃疡那样定时疼痛。

7、腹部不适及饱胀

胃癌的早期症状常有一种腹部烧灼、嘈杂及饱胀感，饭后明显。

伴随病情发展，症状日益加重。

提醒：这些人是高危群体

1、长期饮食不合理或无规律者；

2、幽门螺旋杆菌阳性者；

3、萎缩性胃炎者；

4、胃切除术史者；

5、直系亲属中患有胃癌者。

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