老中医养脾胃靠“四四原则”，记住才能长寿延年！

核心提示：现在不管是老中青，有胃病都不是新鲜事。在中医看来，有胃病的人，虽然病的起因、变化有个体差异性。但发病关键在于其元气不足，因而使胃丧失活力，功能失调，外邪乘虚而入，进而发病。

现在不管是老中青，有胃病都不是新鲜事。在中医看来，有胃病的人，虽然病的起因、变化有个体差异性。但发病关键在于其元气不足，因而使胃丧失活力，功能失调，外邪乘虚而入，进而发病。因此，治胃病的第一步就是恢复胃气。

养护脾胃“四要四不要”

中医重视“治未病”，也就是未病先防。预防脾胃疾病，请记住以下要点。

“四要”

一、要唱

放声歌唱能增加呼吸量，帮助身体和大脑吸入更多的氧气。

这样能够增强免疫力，促进血液循环，使胃内郁滞之气得到有效的疏泄。

二、要动

可以跳舞、散步等。每天饭后散步，有助于胃肠蠕动帮助消化。

三、要笑

每笑一声，从面部到腹部约有80块肌肉参与运动，等于为脾胃做按摩。





四、要潇洒

中医认为，情志有问题会引起经络瘀滞，五脏六腑不舒，久思伤脾。脾虚的人无法把五谷之精华转为气血。

久而久之，不但胃肠会有问题，整个人的状态都会变得很差。

所以要接受“我改变不了的”，改变“我能力所及的”，从精神上养脾胃。

“四不要”

一、不要饿了才吃

有个词叫“饥不择食”，当一个人饿的时候，常常是看到什么都吃，什么酸甜苦辣、冷热温烫的东西一股脑塞到胃里。这样的吃法，胃可是要“抗议”的。

因为胃也有好恶，有它能承受的极限，需要我们时刻细心呵护。





二、不要渴了才喝

不少人一工作就忙昏头，常常连喝水也记不得。

体内一旦缺水，不但会让人浑身乏力、精神不振、口干舌燥、消化不良等，而且还会使肝、肾功能下降，毒性物质蓄积体内，抵抗力一旦下降，各种疾病也会不请自来。

三、不要累了才休息

在很多人的观念中，累了就是该休息的信号，其实这已经是身体相当疲劳的表现，此时才休息往往已经太晚。

研究显示，过度劳累会引起胃肠供血缺少，分泌功能失调，胃酸分泌过多，使得胃黏膜受到伤害。

四、不要困了才睡

由于工作忙碌、家务繁琐，失眠成了不少人常年的困扰之一。

而睡眠不足会引起迷走神经兴奋，使壁细胞与G细胞大量分泌胃酸。

也会使肾上腺皮质激素分泌增加，胃酸增多，胃血流量减少，从而让胃的自我修复能力下降，胃黏膜变薄，最终导致胃病。