不好好吃晚餐，身体会出现7个变化！一个比一个严重

核心提示：一位美国的健康专家说过一句话：“晚餐的作用，1／4是维持生命，3／4是维持医生收入。”虽然这句话有些调侃意味，但不全是一句玩笑。
一位美国的健康专家说过一句话：“晚餐的作用，1/4是维持生命，3/4是维持医生收入。”虽然这句话有些调侃意味，但不全是一句玩笑。多项科学表明，许多疾病的诱因之一，就是晚间不正确的饮食习惯惹的祸。
8点之后吃晚餐 身体很不健康
一项研究显示，睡前2小时、或长期20点后吃饭，可能会导致胃肠道不适，还会让血压升高。
英国《每日邮报》刊文指出，高血压患者本来属于心脏病“候选人”，如果晚间血压降不下去，发生心脏病、中风的风险会显著升高。
如果用通俗一点话来翻译就是：晚餐吃得晚，心梗、脑梗或许会高发。
所以，晚餐最好在晚上8点前就要解决掉。
晚餐吃多又吃晚 多种疾病缠上身
以下疾病也和晚餐吃得太多、太晚有关。
1、肥胖，跟晚餐吃太好有关系
不少肥胖者由于晚餐吃太好、吃太多，加上晚间活动量小，能量消耗少，多余热量会导致脂肪囤积，日积月累，肥胖也就不请自来了。
2、晚餐吃太饱，易加速老化
如果长期晚餐吃太饱，进入睡眠时，肠胃、肝、胆等器官还在工作，这样会严重影响身体正常代谢，加速身体的老化。
3、晚餐偏荤，血压上升
晚餐如果荤食比较多，加上睡觉时血液流速减慢，血脂就会沉积在血管壁，进而导致小动脉及微小动脉收缩，让血压上升。
4、胃跟着加班，会生病
胃黏膜比我们想象得娇嫩，晚餐吃太晚，胃也得跟着你加夜班，胃黏膜一旦得不到及时休息和修复，久而久之就会导致胃病。
5、加速血管老化
晚饭吃得太多太晚，胆固醇水平更容易增高，引发动脉硬化。
同时，血液集中于肠胃道帮助消化吸收，心脏供血就会相对不足。
6、新陈代谢紊乱，不利于睡眠
晚餐吃得太晚会导致新陈代谢紊乱，感到头晕、乏力、记忆力减退。
7、经常反酸，导致胃食管反流
晚餐吃的太晚还会造成胃食管反流病。
人在平卧时，胃里的食物容易回到食管，对食管刺激很大，引起多种疾病。
饿了怎么办？守住“两个底线”
胃固然不能撑，但饿也是会饿出病的。晚上不是不能吃东西，但有两个底线要守住：
第一、绝对不能吃多。
第二、下面这五个东西最好少碰：
辛辣食物少碰，会刺激胃肠，影响睡眠。
黏硬食物少碰，容易烧心。
产气食物少碰，容易胃肠胀气。
含酒精的饮品少碰，容易损伤肝脏。
油腻食物少碰，不但会升血脂，还会加重消化负担。
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