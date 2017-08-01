就吃了20元鸭脖，他被送进急诊室！知道原因后悔不已

核心提示：鸭脖是不少人的心头好，在家边啃鸭脖边看电视，再配点小菜，想想都惬意。但是鸭脖爱好者们要小心了，这种美味的小吃，也可能带来致命的威胁。

鸭脖是不少人的心头好，在家边啃鸭脖边看电视，再配点小菜，想想都惬意。但是鸭脖爱好者们要小心了，这种美味的小吃，也可能带来致命的威胁。

吃了20元路边鸭脖 中毒被下病危通知

“要是我晚下去一会儿，或小贩走快两步，可能就不会遭罪了。”

前天下午，26岁的小石在楼下一个流动小贩那买了20几元的卤菜，有鸭头、鸭脖和一些莲藕海带。

小石把鸭脖拿回家和室友分享，有4人先后吃了小石拿回来的卤菜。

10多分钟后，首先有状况的是一名女生，她感到胸闷、气喘、很难受。

小石随后也出现了类似症状，同时他的嘴唇和手指甲迅速发紫。

小石的干姐姐温女士仅仅吃了一块莲藕，也感觉心跳过速。

温女士发觉不对劲，就赶紧把小石和另一名女生送到南方医院。入院不到十分钟，小石已出现昏迷和抽搐。

“他抽出来的血已经是咖啡色了”，消化科主治医师蔡建群说，动脉血一般是鲜红的，由于亚硝酸盐引起急性缺氧，小石的血液才会是咖啡色。

“如果晚送过来5分钟，人可能就没救了”，由于小石病情危急，医生一度下了病危通知书。

根据病人症状，医生判断为亚硝酸盐中毒，这一判断也与后来患者呕吐物及食物残渣的监测结果一致。





据称小贩把亚硝酸盐当成味精

在派出所的小贩交代，平时做鸭脖要用食品添加剂染色，让鸭脖显得鲜红、好看，亚硝酸盐就在食品添加剂中。

平时都是小贩自己腌制加料，可事发当天小贩有事，让他的爸爸代为腌制，他爸爸错把食品添加剂当作味精撒了下去，导致剂量过大，使人中毒。

但也有人推测，卤鸭脖时需要加大量的盐，小贩可能用了工业盐，导致亚硝酸盐的过量使用。

吃腌制食品舌头发麻要当心

在这次事件中，中毒患者中吃莲藕、海带的小石中毒症状最深，而吃鸭子的人中毒症状较轻。专家指出，这可能是因为蔬菜更容易吸收亚硝酸盐。





亚硝酸盐是一种常见物质，广泛用于食品添加剂中。它有三个功能：

1、使肉制品呈现一种漂亮的鲜红色；

2、使肉类具有独特的风味；

3、能够抑制有害的肉毒杆菌的繁殖和分泌毒素。

通常来说，只要含量在安全范围内，是没有危害的。一次性摄入0.2~0.5g亚硝酸盐会导致轻度中毒，摄入3g会导致重度中毒。

蔡医生说，腌制、腊制、发酵食物，以及一些腐烂蔬菜中常含有亚硝酸盐，长期摄入亚硝酸盐，也会诱发亚硝基化合物中毒。

如果吃了这些食物后出现舌头麻木、胸闷、缺氧等情况要马上停止食用，如果有严重症状就及时处理，可以先催吐，再送到医院就诊。