39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 胃病 > 胃病新媒体 > 正文
综合
问医生

43岁男子常年贫血，去医院做了胃镜，医生说没救了！

胃病科文章排行榜
2017-08-2939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：目前临床观察显示，胃癌的病因非常复杂，是许多因素长期、一同作用的结果，除了与消化道疾病有关外，主要还和饮食种类、生活习惯、环境因素、精神因素、遗传因素等存在联系。

目前临床观察显示，胃癌的病因非常复杂，是许多因素长期、一同作用的结果，除了与消化道疾病有关外，主要还和饮食种类、生活习惯、环境因素、精神因素、遗传因素等存在联系。因此胃癌的预防必须从日常生活做起。

三餐不离腌菜 他被查出胃癌

余先生今年43岁，从小就喜欢吃腌菜，一日三餐都离不开。

从近三年开始，余先生总是拉黑便，脸色也很差，还一直贫血。一开始他觉得是饮食不合理，就不怎么在意。

随着贫血、精神不振情况的加重，余先生决定到医院消化内科检查。

该科的王艳芬医生为他做了胃镜检查后，确诊其为胃癌晚期

余先生非常疑惑，自己身体并没有明显不适，怎么患病了?

王医生解释，七成以上的早期胃癌患者不会有明显的症状，像余先生这样已经有贫血、黑便症状再来医院，大多已拖到了胃癌晚期。

说起余先生患胃癌的原因，王医生认为很可能与其长期吃腌制食物有关。

首先，腌制食品含盐多，会直接损害胃黏膜；而且其中含有的亚硝酸盐在胃酸与细菌作用下会转为亚硝胺，患胃癌的风险更高。

这些饮食习惯让你离胃癌更近

1、吃得过饱

《黄帝内经》中早有记载：“饮食自倍，肠胃乃伤。”

意思就是如果一次吃很多东西，肠胃是肯定会受到损伤的。


2、少吃蔬果

饮食一定要保持平衡，蔬菜和水果是膳食中重要的组成部分，如果平时只喜欢吃肉，不爱吃蔬菜水果，就会增加患癌的可能性。

研究表明，长期大量摄入红肉、熟肉制品会让结肠癌危险分别增加29%和50%。

3、吃得过快

吃饭快，食物咀嚼不充分，就很容易损伤消化道黏膜，诱发慢性炎症。

另外，吃饭快，食物团块体积大，会刺激食道和贲门等部位，长期下去会诱发消化道损伤，甚至癌变。


4、吃滚烫的食物

临床中有许多消化系统癌症患者，尤其是患食管癌、胃癌的人，他们都有一个共同爱好——爱吃非常烫的食物，每餐饭都恨不得把刚出锅的食物一下吃掉。

5、饮酒过多超量

长期或一次性大量饮酒，会对胃黏膜屏障造成直接损害，使其充血、水肿、糜烂，甚至出血。

另外，国外研究显示，每天饮酒少于20g，患冠心病的风险会下降20%，在对高血压、糖尿病、心肌梗死患者的调查中，也获得一样的结果。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

胃癌 亚硝酸盐 腌菜

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

前列腺癌晚期的治疗前列腺癌晚期的治疗
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 前列腺癌晚期能逆转吗？ 前列腺癌晚期能逆转吗？

被诊断为前列腺癌晚期，还能逆转吗？如前列腺癌患者未及时…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈