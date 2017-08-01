43岁男子常年贫血，去医院做了胃镜，医生说没救了！

核心提示：目前临床观察显示，胃癌的病因非常复杂，是许多因素长期、一同作用的结果，除了与消化道疾病有关外，主要还和饮食种类、生活习惯、环境因素、精神因素、遗传因素等存在联系。

目前临床观察显示，胃癌的病因非常复杂，是许多因素长期、一同作用的结果，除了与消化道疾病有关外，主要还和饮食种类、生活习惯、环境因素、精神因素、遗传因素等存在联系。因此胃癌的预防必须从日常生活做起。

三餐不离腌菜 他被查出胃癌

余先生今年43岁，从小就喜欢吃腌菜，一日三餐都离不开。

从近三年开始，余先生总是拉黑便，脸色也很差，还一直贫血。一开始他觉得是饮食不合理，就不怎么在意。

随着贫血、精神不振情况的加重，余先生决定到医院消化内科检查。

该科的王艳芬医生为他做了胃镜检查后，确诊其为胃癌晚期。

余先生非常疑惑，自己身体并没有明显不适，怎么患病了?

王医生解释，七成以上的早期胃癌患者不会有明显的症状，像余先生这样已经有贫血、黑便症状再来医院，大多已拖到了胃癌晚期。

说起余先生患胃癌的原因，王医生认为很可能与其长期吃腌制食物有关。

首先，腌制食品含盐多，会直接损害胃黏膜；而且其中含有的亚硝酸盐在胃酸与细菌作用下会转为亚硝胺，患胃癌的风险更高。

这些饮食习惯让你离胃癌更近

1、吃得过饱

《黄帝内经》中早有记载：“饮食自倍，肠胃乃伤。”

意思就是如果一次吃很多东西，肠胃是肯定会受到损伤的。





2、少吃蔬果

饮食一定要保持平衡，蔬菜和水果是膳食中重要的组成部分，如果平时只喜欢吃肉，不爱吃蔬菜水果，就会增加患癌的可能性。

研究表明，长期大量摄入红肉、熟肉制品会让结肠癌危险分别增加29%和50%。

3、吃得过快

吃饭快，食物咀嚼不充分，就很容易损伤消化道黏膜，诱发慢性炎症。

另外，吃饭快，食物团块体积大，会刺激食道和贲门等部位，长期下去会诱发消化道损伤，甚至癌变。





4、吃滚烫的食物

临床中有许多消化系统癌症患者，尤其是患食管癌、胃癌的人，他们都有一个共同爱好——爱吃非常烫的食物，每餐饭都恨不得把刚出锅的食物一下吃掉。

5、饮酒过多超量

长期或一次性大量饮酒，会对胃黏膜屏障造成直接损害，使其充血、水肿、糜烂，甚至出血。

另外，国外研究显示，每天饮酒少于20g，患冠心病的风险会下降20%，在对高血压、糖尿病、心肌梗死患者的调查中，也获得一样的结果。