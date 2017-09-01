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长点心！吃饭爱做6件事，你的胃会“恨死”你！

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2017-09-0339健康网
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核心提示：我们的生活离不开衣食住行，其中的“食”可谓是最重要的了。吃饭看似一件简单小事，其实与健康息息相关。

我们的生活离不开衣食住行，其中的“食”可谓是最重要的了。吃饭看似一件简单小事，其实与健康息息相关。下面是几位专家总结的一些饭桌禁忌，想要健康长寿就照做吧！


指导专家：

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红

北京东方医院消化内科博士 陈润花

中国中医科学院研究生院教授 杨力

饭桌上别做这几件事

1、追求趁热吃

“菜来了，趁热吃！”这是饭桌上常听到的一句话。

虽然食物刚出炉时味道更鲜美，但长期吃太烫可能会导致食道癌等多种消化道疾病。

人体的食道壁十分娇嫩，只能耐受50-60℃的食物，一旦超过限度，食道黏膜就会被烫伤，出现炎症。长期反复就可能出现质的变化，诱发肿瘤。

最合适的食物温度是不凉也不热，在40℃左右。

2、只夹爱吃的菜

众口难调，饭桌上的菜不可能都是你喜欢吃的。但无论是从饭桌礼仪考虑，还是从健康角度出发，都不能只夹爱吃的菜。

不爱吃蔬菜的人，容易缺失各种矿物质、维生素、膳食纤维等营养；

不爱吃肉的人，不仅优质蛋白和铁等营养元素会有所缺少，还会影响身体的生长发育。

饭桌上先吃点自己爱吃的食物，满足口欲之后，再搭配吃些平时不喜欢的食物，保证身体营养摄入的均衡。


3、含胸驼背坐着

吃饭时身体往往处于放松状态，很容易含胸驼背。

这种姿势会使食道和胃部受压，影响食物消化。

吃饭要保持正确的坐姿，否则消化道血液循环不顺畅，长期以往可能引起胃病。

建议吃饭时也要挺直腰背，给腹部充足的空间。

4、狼吞虎咽

假如咀嚼不充分，大脑还没通知胃肠分泌消化液、做好消化食物的准备，胃已经被塞满了，这样容易导致消化代谢功能紊乱。

而且这样也不利于掌握食量，很可能造成肥胖。

建议每顿饭至少吃15分钟，特别是老年人，最好一口饭多嚼几次。


5、一冷一热混搭

吃一口热菜、喝一口冰镇饮料，感觉十分酸爽，但这样做也让肠胃很煎熬。

冷热交替会对肠胃造成刺激，导致胃痛、胃痉挛等症状，长期以往可能导致胃炎或肠炎。

如果餐桌没有汤，建议吃饭时备一杯温热的白开水，用它代替冰镇饮料。

6、饭后抽根烟

“饭后一支烟，赛过活神仙”，很多人饭还没吃完，烟就先点上了。

但医学研究表明，饭后马上吸烟对健康十分不利，危害要比平时更大。

吃完饭后消化系统进入工作状态，血液循环加快，这个时候吸烟，有害物质更容易被吸收，从而对呼吸道、消化道造成强烈刺激。

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