出现这些症状，是胃癌上身了！别被自己“拖死”

核心提示：胃癌可在任何年龄发病，近年来常见于年轻人身上。胃癌早期症状隐匿，一些看似不起眼的小毛病，或许就是胃癌的“苗头”！

在所有的恶性肿瘤中，胃癌是最常见的一种，居消化系统肿瘤死亡率的第一位。胃癌可在任何年龄发病，近年来常见于年轻人身上。胃癌早期症状隐匿，一些看似不起眼的小毛病，或许就是胃癌的“苗头”！

饭后胃痛可能是胃癌症状

胃癌早期症状其实很不明显，大家以为的胃炎、胃溃疡症状，都可能提示早期胃癌。

想必很多人都有饭后胃痛的经历，特别是胃溃疡患者。

方大伯今年63岁，他每次吃完饭都感到上腹部疼痛，疼痛常常持续1个小时左右才缓解。

方大伯怕做胃镜，当地医院的诊断结果是“胃溃疡”，因此，方大伯之后每次胃痛就吃药，没想到越吃越不管用。

医生建议方大伯做胃镜，但他还是不敢做。这种情况持续一段时间后，方大伯的疼痛越来越严重，痛起来都缩成一团。

最后，方大伯不得不做了胃镜，胃镜下活检提示胃癌。





胃溃疡患者疼痛规律改变要警惕

胃部疾病与其他疾病不同，它并没有特异性。

南方医科大学南方医院普外科的余江副主任医师介绍，一般的消化道疾病都会出现消化不良，比如进食后感到胃部不适，出现腹胀、反酸、打嗝等症状，胃癌亦是如此，这也是为什么大多数人没有重视的原因。

但是有一点值得注意，胃溃疡患者的症状表现比较规律，例如空腹时疼痛，吃了东西后会得到缓解，或吃药以后得到缓解，如果疼痛突然失去了规律，那要提高十二分警惕，去医院检查看看病情是否出现恶化。





提醒：胃癌早期有哪些症状？

医生提醒，胃癌早期一般没有典型的症状，但如果细心留意身体，还是可以发现一些“端倪”的，比如下面几种：

1、平时身体没什么问题，尤其是中老年人，近期出现胃口变差、乏力、体重下降、贫血的症状；

2、原来没有胃病的人出现了上腹饱胀、疼痛、嗳气、恶心、呕吐；

3、消化性溃疡病人原先的“定时”疼痛规律被打破，突然出现无其他伴随症状的上消化道出血，出血量少者只出现大便隐血阳性、出血量多时表现为黑便甚至呕血等。

以上这些都要小心是胃癌的早期信号。