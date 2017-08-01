肠胃的头号敌人竟然是它！这件事你很爱做！

核心提示：经常吃宵夜除了满足口欲，带来的后果更多是影响睡眠，损害胃肠道的健康。除了吃宵夜，还要一些伤胃习惯你需要改掉。

相信大家的朋友圈里都有几个“深夜发吃族”，经常馋倒一片。但是小编要提醒一句，经常吃宵夜除了满足口欲，带来的后果更多是影响睡眠，损害胃肠道的健康。除了吃宵夜，还要一些伤胃习惯你需要改掉。

指导专家：

广州市第一人民医院消化内科主任 王红

广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师 唐梁

肠胃头号敌人：吃无定时、深夜宵夜

有研究表明，长期吃夜宵容易伤胃，甚至是胃癌的幕后黑手。

唐医生说，事实上，除了上夜班的人需要吃宵夜补充能量外，大多数人没必要吃夜宵。就算需要夜宵来补充能量，也要注意食物种类的选择，那些高糖高盐、煎炸熏烤的垃圾食物应该避开，而选择口感柔软、容易吸收的食物。

中医认为“胃不和则卧不安”，晚上人本来活动就少，代谢功能也下降，吃太多只会加重胃肠负担，导致肥胖、高脂血症、脂肪肝等疾病。

王教授介绍，进食时间与睡眠时间相隔太近，腹腔压力大，容易诱发反流性食管炎，如果宵夜再加上汤、浓茶、咖啡等流质食物，更会加重不适。

王教授建议，饭后与入睡时间最理想能间隔3~4小时。

小贴士：以下伤胃行为不要再做了

在日常生活中还有很多习惯是胃肠道健康的大敌，王教授列举了以下“五宗罪”：





1、饭后剧烈运动：如“饭后百步”、夜跑等

“对于饭后百步的功效，我持保留意见。”

王教授说，这百步得看怎么走，如果是有助消化的温和运动，胃肠道是能承受的；假如本来吃得很饱，还要快走或跑动，这些剧烈运动就不能做了。

2、吃药不注意，总是饭前吃药

“很多感冒药和止痛片都是伤胃的。”

王教授提醒，像女生痛经时吃的止痛药就是其中一种，还有感冒药也要注意，有患者就是因为吃了感冒药后胃出血进医院的。如果需要吃这些药最好饭后吃。





3、粗粮养生过于频繁

近年来，网上不断宣传食用粗粮的养生效果，事实上，很多粗粮并不容易消化，如芋头、番薯、糯米等食品。

“食物对身体是否有好处和个人体质有很大关系，粗粮应该适量食用，不能一次性吃太多。”王教授说。

4、总是压力山大，常常焦虑、抑郁

都市人生存压力大，容易焦虑、抑郁，导致胃肠道失衡。

5、存在诸多睡眠问题

王教授提醒，良好的睡眠对胃肠道健康至关重要。

如果睡眠质量下降，胃肠道的动态平衡就会被打破，产生问题。