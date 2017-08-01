唏嘘！19岁女生经常吃烧烤，肚大如怀孕，其实患了胃癌！

核心提示：烧烤是近几年来的宵夜“新宠”，无论大冷天还是大热天，烧烤摊人气都居高不下，吃烧烤看上去享受，其实背后隐藏着不少“杀机”。

烧烤是近几年来的宵夜“新宠”，无论大冷天还是大热天，烧烤摊人气都居高不下，吃烧烤看上去享受，其实背后隐藏着不少“杀机”。

常吃烧烤肚大似怀孕 原是胃癌晚期

小文（化名）今年19岁，在浙江金华读大二。要说上了大学最享受的事，就是在学校门口的美食街吃烧烤了。

小文身材苗条，就算天天吃夜宵也不见胖，这让她更是放开肚皮吃。每天晚自习结束，要么拉上同学，要么自己一个人，就直奔烧烤摊去，有时候正餐也省下，直接吃烧烤填饱肚子，2年下来不知道吃了多少顿。

但是到了去年7月份，小文发现自己肚子居然慢慢鼓起来，一开始小文以为可能是吃撑了，就没在意，但到后来肚子越来越大，像怀孕六个月一样，这也让同学们窃窃私语起来。

9月份，懊恼的小文来到医院检查。接诊的是消化内科副主任医师程明，他说：“当时我以为是胃胀气，结果发现了腹腔中很多腹水，其实是癌性腹水，到后来就确诊为胃癌晚期了。”





回忆起当时的情形，他十分唏嘘：“之前没有任何的症状，太可惜了。”

医生考虑，小文的胃癌应该与吃太多烧烤有关：“烧烤大多是肉类食物，烤之前需要先腌制，食物经过长时间腌制就会产生亚硝酸盐等物质，进入体内会转化为亚硝胺，这是一种强致癌物。加上油脂在烤制过程中会产生大量烟雾，烟雾中也含有很多致癌物。”

程医生提醒，炭火烧烤存在致癌风险，要少吃，最好不吃。

年轻人得胃癌 不健康习惯是重要诱因

烤串、啤酒在满足口腹之欲的同时，也给健康埋下了很多隐患。

另外，年轻人工作压力大，长期熬夜，三餐不规律，都是胃癌的诱因。





什么样的人易患胃癌？医生介绍，主要有以下五类人群：

·胃癌高发地区居民；

·幽门螺杆菌感染者；

·曾患慢性萎缩性胃炎、胃息肉、胃溃疡、术后残胃等胃癌前疾病；

·胃肠道肿瘤患者直系亲属；

·存在胃肠道肿瘤其它高危因素等的人群。

保护肠胃，预防胃癌，一定要从调节自身生活习惯做起。医生建议，年轻人也要注意低盐饮食，不吃或少吃腌制、熏制、烧烤食物。多吃新鲜蔬菜水果，多吃洋葱、大蒜、菌菇类、花菜、番茄，这五种食物对胃癌预防都有着积极作用。

此外，爱好烟酒的青年人也要注意戒烟限酒，同时少熬夜，保持良好的作息。