痛心！花季少女被查出晚期胃癌，只因忽视一个症状！

核心提示：以前，我们一直觉得患癌是到中老年才会发生的事，可不知从什么时候开始，身边的癌症患者居然越来越多，年纪也越来越小。

以前，我们一直觉得患癌是到中老年才会发生的事，可不知从什么时候开始，身边的癌症患者居然越来越多，年纪也越来越小。就拿胃癌来说，这是一种与生活习惯息息相关的恶性肿瘤，一旦年轻人过度“挥霍”身体，胃癌便会不请自来。

长期饿一顿饱一顿 检查出来是胃癌晚期

来自湖北鄂州的18岁姑娘小杨（化名），初中毕业后就到了武汉打工，当过餐厅服务员，卖过衣服、也发过传单。

因为平时几乎不可能准点吃饭，饿一顿饱一顿的小杨时不时会感到上腹有一些胀痛，但喝点热水，用手按摩一会就能缓解。

到了后来，这种情况越来越频繁，小杨就到药店买了点胃药，吃完后症状勉强好转，也就没把这事放心上，一忙又到半夜。

直到一个月前，小杨疼痛加剧，每次都要缩成一团，到医院做胃镜后，医生怀疑有肿瘤。





小杨转到某三甲医院消化内科，科主任张平检查后摇头表示：“肯定患上胃癌了，发现了很大面积的胃溃疡和不规则占位性病变，癌细胞已向腹腔内肝门、肠系膜、腹膜、肝脏等部位扩散，已经到了晚期。”

“如果提早发现，还有手术机会。”张主任惋惜地说。

胃癌高危人群需做胃镜

胃癌患者的年轻化，在临床上已经不是新鲜事了。年轻人患上胃癌，主要与不良饮食习惯和工作压力大、情绪紧张有很大的关系。

另外，很多患者对胃部不适的症状常常不屑一顾，特别是怕做胃镜检查，一方面也耽误了最佳的治疗时机。

早期胃癌没有多少特异性症状，表现和普通胃炎差不多，因此很容易被忽略。





所以，下列人群应当作为早期胃癌筛选的重点人群：

1、年龄40岁以上，男女不限；

2、胃癌高发地区人群；

3、幽门螺旋杆菌感染者；

4、过往患有胃溃疡、胃息肉、慢性萎缩性胃炎、肥厚性胃炎、术后残胃、恶性贫血等胃癌前疾病；

5、胃癌患者一级亲属；

6、存在胃癌其它高危因素（高盐、腌制饮食、重度饮酒、吸烟等）。

据了解，胃癌的预后和诊治时机存在很大联系，而大多数早期胃癌如果通过胃镜检测出来，是可以获得根治性治疗的，胃镜也是当前诊断胃癌的金标准。

医生提醒，市民如果持续一段时间出现胃部不适、食欲下降、上腹疼痛等症状，最好及时到医院做胃镜检查。