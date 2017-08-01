肿瘤院长：想查出早期胃癌，做胃镜是最好的方法！

核心提示：胃癌已经是我国高发的恶性肿瘤之一，和欧美人比起来，亚洲人更容易患上胃癌，同时，胃癌又是可防可治的，只要早发现、早治疗，治愈率高达90％。
胃癌已经是我国高发的恶性肿瘤之一，和欧美人比起来，亚洲人更容易患上胃癌，同时，胃癌又是可防可治的，只要早发现、早治疗，治愈率高达90%。下面小编为大家分享专家有关胃癌的问答，让大家更了解胃癌。
医学指导：北京大学肿瘤医院副院长、消化肿瘤内科主任 沈琳
1、胃癌是否有地域、年龄等差异？
在我国，胃癌会更“偏爱”喜欢吃高盐食品的长江中下游地区、沿海地区或相对贫困地区的人群，如安徽、江苏、河南、内蒙、东北三省等地。
在年龄上，胃癌的平均发病年龄是58岁，但患者从几岁到90多岁都有。
近10年，我国的胃癌发病率处于总体平稳、略有上升的状态。
值得提醒的是，年轻人发病速度很快，而且大部分属于弥漫型胃癌，治疗难度很大。
2、胃癌有癌前病变吗？主要症状有哪些？
胃息肉、慢性萎缩性胃炎、残胃是患胃癌的高危因素。
早期胃癌患者大多不会出现明显症状，或只有嗳气、饱胀、上腹部不适、疼痛、食欲下降，少数会出现呕血或黑便。
如果症状趋于明显，一般提示胃癌已进入中晚期，主要症状有：不明原因的贫血、消瘦，持续性上腹痛，有呕血及黑便等。
3、哪些是胃癌的高危人群？如何早期发现？
一是有肿瘤家族史的人。在两三代亲属中如果有人患过消化系统或其他系统的肿瘤，其得胃癌的几率会大大增加。
如何应对呢？沈教授建议，比患癌的家族最小成员年龄提早十年，做一次胃镜检查，每隔三年做一次。
比如患癌成员最小年龄为55岁，那么在40岁就要做首次胃镜检查。
二是有长期吸烟、喝酒，爱吃烫食，喜好腌制烧烤食物、高盐食物等不良饮食习惯的人。
这些习惯会对胃造成较严重的损伤，应及时调整。
三是患有胃溃疡、慢性胃炎等胃病的人。
患有这些疾病的人要积极治疗，防止疾病进展。
4、幽门螺旋杆菌与胃癌关系有多大？
幽门螺杆菌和某种类型的胃癌有一定相关性。
如果查出幽门螺杆菌呈阳性，且合并其他慢性胃病，如慢性胃炎、胃溃疡等，患胃癌的风险会比较高，最好尽早清除。
不仅本人应清除，家人也应及时检查，同时清除。
5、做胃镜很痛苦，没有其他更好的检查方法吗？
检查胃镜如果不采取无痛措施，的确会比较痛苦。
但目前来看，想查出早期胃癌，做胃镜是最好的方法；用其他方法查出的胃癌，就不是早期了。
因此，该做胃镜的人请别犹豫。
6、1/3的癌症患者是吓死的，这种说法对吗？
很显然，这种说法过于夸张了。
沈教授说，在她几十年的从医生涯中，只碰到过一个由于恐惧过度而离世的患者。
她每天不吃不喝，只是躺在床上说：“我要死了，我要死了…”医生与她的任何沟通都无果。12天后她就走了。
其实，癌症并不像我们想的那么恐怖，很多人带癌生存仍活得很精彩。
患癌后，一定要调整心态，多与乐观的病友交流。
对于康复期的胃癌患者，家人也不必把他们当做“瓷娃娃”一般，什么都不让他们做，反而会让病人觉得人生没有价值。
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