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29岁白领突然腹痛难忍入院，检查后医生直摇头！

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2017-09-0339健康网
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核心提示：一日之计在于晨，早餐的重要性也不言而喻，道理虽然懂，很多年轻人仗着自己年轻身体好，依然改不掉不吃早餐的毛病。

一日之计在于晨，早餐的重要性也不言而喻，道理虽然懂，很多年轻人仗着自己年轻身体好，依然改不掉不吃早餐的毛病。这不，武昌的刘女士就是因为不吃早餐，付出了健康的代价。

2年不吃早餐 胆囊取出10余颗结石

武昌29岁的刘女士从事国企的文秘工作，2年前，她想到了一个又可以睡懒觉，还顺带减肥的“妙招”：每天早上多睡十分钟，起床洗漱化妆完毕后，不吃早饭直接去上班，这样一做就是2年。

前些日子某一个早晨，她起床后突然觉得腹痛难忍，站起来痛得连路都走不动，于是连忙到中南医院就医。

检查发现，刘女士胆囊中布满了大小不一的十多颗结石！最后医生通过微创手术，把刘女士的胆囊和胆管中的结石清除干净。

该院普外科主任医师孙权无奈表示，长期不吃早餐，胃肠道将持续空腹很长时间，胆囊中胆汁储存时间过久，胆汁中的胆固醇浓度升高，引起沉积，逐渐形成结石。

“近年来，到医院问诊的三十岁以下胆结石病人，大部分都有长期不吃早餐或三餐无规律的习惯。”


早餐的最佳时间：7～8点

人在睡眠时，绝大多数器官都得到充分休息，但消化器官却还在消化吸收晚餐残留在胃肠道的食物，到了早晨才慢慢结束工作。

早餐如果吃太早，胃肠休息就会被干扰，消化系统还没来得及休息又要工作，胃肠蠕动时间会被打乱。

因此，可以在7点左右起床后20-30分钟再吃早餐最为合适，因为此时人的食欲比较旺盛。

另外早餐与午餐最好间隔4-5小时，也就是说早餐7-8点之间为好。

早餐两宜两不宜

1、宜软不宜硬

早晨，人体的脾脏困顿呆滞，常让人胃口不开、食欲不佳，老年人更是如此。

因此，早餐不宜进食煎炸、油腻、干硬及刺激性食物，否则会引起消化不良。


早餐适合吃易消化的温热、柔软食物，如豆浆、牛奶、馄饨、面条等，最好还是喝粥。

如能在粥中加些莲子、红枣、山药、桂圆等保健食品，则效果更佳。

2、宜少不宜多

饮食过量会让胃肠道超负荷工作，食物也无法被消化吸收，久而久之，消化功能会下降，胃肠功能也会出现障碍，从而诱发胃肠疾病。

另外，太多食物残渣贮存在大肠会被肠道细菌分解，其中蛋白质的分解物苯酚等会通过肠壁进入血液中，损害人体健康。

因此，早餐不可不吃，但也不可吃得过饱。

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