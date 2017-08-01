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存一分胃气，保一份生命！中医：3种行为伤透胃气！

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2017-08-1639健康网
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核心提示：中医认为“脾胃乃后天之本”，脾胃的强弱可以决定寿命长短，不知大家有没有这样的感受，再重的病，只要能吃得下饭，就有好转的迹象；再轻的病，如果不能吃饭，那也是大事一件。

中医认为“脾胃乃后天之本”，脾胃的强弱可以决定寿命长短，不知大家有没有这样的感受，再重的病，只要能吃得下饭，就有好转的迹象；再轻的病，如果不能吃饭，那也是大事一件。所以“存得一分胃气，保得一份生命”就是这个道理。

指导专家：北京中医药大学教授、主任医师 李志刚

三种行为，最伤胃气

首先我们要知道什么是胃气——吃得好，吸收快，胃气自然足；若胃气受损，此时五谷无法消化，身体会越来越消瘦，抵抗力下降，各种疾病也会接踵而至。

“胃病是吃出来的病”，这话很有道理。那什么行为最伤胃气呢？

1、拼命吃

每年春节假期后，医院的消化内科总是异常火爆。

李教授回忆，在某年春节他接诊了一位患者，是位私企老板，春节忙着和各路生意伙伴、亲朋好友联络感情，应酬不断，加上多日舟车劳顿，也没怎么休息。这不，假期还没过完，就胃穿孔了。


在聚餐和各类饭局上，肉类、油炸食物，包括年糕之类难消化的食物非常多，再加上放开肚皮喝酒，胃就会超负荷工作，胃功能自然呈现紊乱。

2、吃不对

有人生活规律，三餐正常，照样觉得胃难受，主要就是吃不对。

比如很多男士爱吃肉，每餐饭无肉不欢，基本不吃蔬菜，而且由于吃肉容易饱，主食有时也不吃，这就很容易出毛病。

若长期不吃蔬果和谷物，体内缺乏膳食纤维，胃内的益生菌数量会锐减，胃功能就会出现失调，有害细菌会趁虚而入进行繁殖，这样就容易导致胃病。

3、不吃早餐

李教授说，在他接诊的年轻患者中，绝大部分人都不吃早餐，很多年轻的上班族会选择在上班路上随便吃点路边买的早餐，或者到公司吃些零食顶肚子。


经过一晚上的休息，早餐的胃是亢奋的，有较强的消化能力。如果你不吃早餐，胃只能空等，分泌的许多胃酸也完全用不着，只能待在胃里，久而久之就可能导致胃炎和胃溃疡。

至于早餐吃什么，我们可以将食物分为谷物、肉类、蛋类、蔬菜、水果。在这5类食物中，如果你的早餐包含其中三类，就说明这顿早餐合格了。

调理胃气：三个方法很简单

1、喝米粥

这种米粥可不是一般的小米粥，最好包括有小米、大枣、薏米、山药

因为小米是公认的养胃佳品，大枣补血，薏米健脾，山药能平补肺脾肾三脏。

把这四种食物放一起煮粥，早晚服用，才可起到扶正气、补胃气的效果。

2、搓手

李教授说，他经常给患者推荐搓手的健胃方法。

①吃饭前，先摩拳，就是先把左手握拳，用拳面顶住右手内关穴，旋转摩擦，刺激内关穴。

内关穴

②然后双手掌互相摩擦至发热，这个动作是为了激发手心的劳宫穴

劳宫穴

③最后十指交叉，手腕相叩，从而刺激到大陵穴

大陵穴

这个动作的目的是刺激以上三个穴位，这样一来，心包经功能就会得到提升。

心火升能够旺到胃，胃口有了，消化功能也就增强了。

3、动脚趾

脾胃虚弱的人常活动或按摩脚趾，能够促进体内气血通畅，扶正祛邪。

我们可以尝试用脚趾抓地，抓鞋底，一次持续5分钟，一天做2～3次。

长期坚持下去，胃肠的功能就会逐渐增强。

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