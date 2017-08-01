痛心！白天外卖晚上烧烤，24女学生患上胃癌晚期！

核心提示：解放军第八一医院全军肿瘤中心曾接诊一位24岁的女性患者，200斤重的她突然在一个月内暴瘦50斤，到医院检查的结果令所有人愕然。

20几岁本是如花的年龄，但“年轻”并不代表能够被一直过度消费，挥霍的后果可能需要一辈子来承担。解放军第八一医院全军肿瘤中心曾接诊一位24岁的女性患者，200斤重的她突然在一个月内暴瘦50斤，到医院检查的结果令所有人愕然。

200斤的胖妹 一个月竟暴瘦50斤

眼看着大学快要毕业，来自马鞍山的24女生小真（化名）心情可好了，每晚不是拉着闺蜜唱k，就是一起泡夜店。

因为家里条件好，她的零花钱一直都不用愁，不知从何起，她早已没有回家吃饭的习惯。白天快餐、外卖、膨化食物；晚上炸鸡、烧烤、麻辣烫。打小就是小胖妞的她，1米6的个子，到毕业前，体重已经飙到200斤！

但是不久前，小真突然吃不下饭了，虽然没有感到什么不适，但是吃了就吐，肚子还圆鼓鼓的，越来越大。

这症状大概持续了一个月，朋友发现小真消瘦了许多，一称体重，竟然只有150斤。

不少朋友都问，“你是咋减肥的？”“你不要乱减肥了！看你脸色那么差！”

这不正常的瘦身令她警觉起来，于是来到八一医院消化内科就诊。





罕见胃癌“皮革胃” 治愈可能极低

医生通过B超检查发现，小真肚子里存在大量血性腹水，而且胃壁明显增厚。

在接下来的血检中，多项肿瘤标志物显示有异常增高。

更可怕的是，胃镜下她的胃腔缩小很多，本应松软的胃壁变得格外坚硬，犹如皮革一般，胃内自然的蠕动也不见了。

经过PET-CT等全身检查，小真被确诊为胃部低分化腺癌晚期，这是一种早期没有明显症状，但一出现症状时大多是中晚期的胃癌。

全军肿瘤中心肿瘤内科医师李嵘介绍，这种胃癌的典型症状就是“皮革胃”。

由于肿瘤的恶性程度高、侵袭性强，而且年轻人新陈代谢快，一般病情发展都非常迅速，预后很不理想。让人惋惜的是，小真的胃癌已经没有治愈的可能。





不规律的饮食和作息与胃癌关系密切

是什么让小真年纪轻轻就要付出生命的代价？

肿瘤中心副主任医师杨宁蓉指出，不当的饮食和作息，是年轻人患胃癌的重要原因。

然而年轻人的胃癌症状一般很隐匿，表现出的症状是消化不良、食欲下降、上腹隐痛不适，常常被认为是胃炎或胃溃疡。

“不要以为自己年轻就不会得肿瘤，”杨主任介绍，近年来，胃癌的年轻化趋势趋于明显，该院两年来接诊的大学生胃癌患者多达五人，发现时都已是晚期！“并且这几名年轻的患者，父母都很健康，病因与患者本人的生活方式存在很大联系。”

因此，如果出现心窝隐痛、上腹部不适、食后腹部饱胀；乏力、食欲不振、消瘦、经常呕吐；排出柏油样大便等症状时，要及早就医，不可延误。