长期吃剩饭剩菜，一家三口都被癌症“敲门”！

核心提示：虽然节约是美德，但在有些事情，尤其是吃这方面，过度节约可能会让你摊上大事。

虽然如今大家生活条件变好了，不愁吃不愁穿，但有部分人还是改不掉省吃俭用的习惯，虽然节约是美德，但在有些事情，尤其是吃这方面，过度节约可能会让你摊上大事。

经常吃剩饭菜 一家三口患癌

今年56岁的戴师傅是扬州人，去年被扬州苏北医院查出了胃癌。

而让戴师傅更无法接受的是，57岁的妻子唐女士和80岁的母亲，也在今年相继被查出胃癌和肠癌！

该院医生在检查后判断，这一家三口患癌的原因，很大程度上和全家人长期吃剩饭剩菜和发霉食物有关系。

全家省吃俭用 邻居劝也没用

戴师傅所住社区的张主任透露，他们家里生活条件不太好，一家人非常节俭，在吃这件事上尤甚，一点也不敢“浪费”。





张主任说，自己在社区工作十几年了，对居民都很了解，根据自己的观察和邻居的反映，戴师傅家平时很常吃剩菜剩饭，甚至吃烂了和发霉的食物，从来不舍得扔掉。就算有一些水果坏了，也会将坏的部分切掉再吃。

平时也有很多邻居劝老戴不要这么做，但他答应归答应，节俭惯的他还是一如既往。

医生：剩饭菜里亚硝酸盐多 常吃癌变几率高

扬州苏北医院中医科潘璠医师指出，丈夫、妻子和母亲接连被查出消化道癌症，与他们家长期的饮食习惯有关。

一般说来，隔夜菜和霉变、腐烂食物中含较多亚硝酸盐，长期食用，亚硝酸盐就会在体内日积月累，积累到一定量就会导致消化道癌症。

生活中有许多过惯节俭日子的老人，或家庭条件不太好的人，不舍得扔掉坏掉的食物，就算变质也要吃掉，长期下去，这些人罹患癌症的几率要比普通人高很多。





潘医师说，有些人觉得自己再加热一下，不就杀死细菌了吗？其实不然。

因为饭菜中的有毒物质是耐高温的，加热也无法从根本上解决问题。

还有人认为夏季温度高，食物容易变质，冬天应该没问题，这也是不对的。

虽然气温低会延迟腐败变质的速度，但亚硝酸盐含量依然在增加。一些高蛋白、高脂肪的剩菜更是吃不得。

环境中的细菌附着在食物上后，会在两个小时内开始繁殖，产生胺、酚、硫化氢等有害物质。

他还提出，如今很多人的癌症都是“吃”出来的。

除了隔夜饭菜、霉变食物容易诱发癌症外，不少年轻人喜欢吃烧烤煎炸食物，尤其是路边摊，觉得既便宜又好吃，但如果经常吃的话，也会有致癌的风险。

他认为，很多疾病都是可控的，良好的生活习惯能让患癌风险降到最低。