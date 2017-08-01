日本也是胃癌大国，为何生存率那么“逆天”？

核心提示：近年来，我国胃癌发病率居高不下，每年新增病例将近40万人，中山大学附属第一医院胃肠外科中心何裕隆教授指出，胃癌的高发和不良生活习惯有关。

近年来，我国胃癌发病率居高不下，每年新增病例将近40万人，中山一院胃肠外科中心何裕隆教授指出，胃癌的高发和不良生活习惯有关，如爱吃高盐、熏烤、腌制食物，嗜烟酒，都会对胃肠道正常功能造成破坏，严重损伤胃黏膜，诱发胃炎、胃溃疡等疾病，增加罹患胃癌的几率。

常吃腌菜、鱼露易诱发胃癌

虽然现在生活条件好了，但一些不良的饮食习惯依然很难改变，比如口味重，爱吃腌制食物。像福建长乐市的居民就有腌制海鲜的习惯，尤其喜爱鱼露、虾酱等调味品，恰恰这个地区就是全国胃癌高发区之一。

此外，辽宁省庄河市、河北省赞皇县、山东省临朐县等地的居民都有一个习惯，那就是食用咸猪肉。

何教授提醒，腌制食物含盐多，会直接损伤胃黏膜，而且腌制食品含大量亚硝酸盐，会在胃酸和肠道细菌作用下转变为亚硝胺，这是强致癌物。

胃病和胃癌症状易混淆

胃癌一般很难在早期发现，这是因为七成以上的早期胃癌患者都没有出现不适。就算有症状，如胃痛、恶心、呕吐等，也会看作是胃病，很少往胃癌上去想。

这样一来，等症状严重才去医院就诊时，多数患者已是晚期胃癌。





如果识别胃病的报警信号呢？专家表示，以下几点值得注意：

1、腹痛失去原有溃疡病发作的规律性，明显不同于往常。

2、胃痛发作时，进食或服药之后都无济于事，反而加重。

3、以往胃病发作时，食欲、体重和精力都没有太大影响，今日却食欲减退、乏力，体重显著下降。

4、不明原因的贫血或者持续黒便。

出现以上消化道症状，要排除胃癌，最好是做做胃镜检查。

害怕做胃镜 早期检出率仅为7%

据统计，我国每年胃癌患者五年生存率仅为37%，何教授说，这主要是因为很多患者发现胃癌时，大部分已是晚期，早期胃癌检出率仅为7%。

而同样是胃癌高发区的日本、韩国，由于胃癌普查做得比较到位，早期检出率最高可达60%。





以日本为例，他们采用“胃气钡双重造影”和胃镜筛查，每年普查人数300万~500万，每年发现胃癌3000~6000例，其中早期胃癌占一半以上。

由于经济原因，以及市民怕做胃镜的心理，使得早期发现胃癌变为一个难题。

和所有肿瘤一样，早期发现，在治疗上自然就没那么棘手。

何教授称，早期胃癌五年生存率可达90%以上，因此，建议高危人群做胃镜以筛查早期胃癌。

Tips：哪些人要高度关注胃癌？

1、40岁以上人群。从理论上讲，40岁以上人群是肿瘤高发人群。

2、有胃溃疡、十二指肠溃疡病史的人群。

3、饮食结构不合理，长期吃腌制食物，喜爱鱼露、虾酱等调味品等人群。