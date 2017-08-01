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提醒：饭后7种不适别大意，是大病来临的信号！

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2017-08-1239健康网李元
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核心提示：首都医科大学宣武医院普外科医生总结了几种常见的饭后不适表现，帮您“对号入座”找病因。

有一些人吃完饭后会出现这样或那样的不适，但一般会被误认为是吃太饱了，消化不良。事实上，饭后某些特殊症状可能提示着已存在的消化道疾病。首都医科大学宣武医院普外科医生总结了几种常见的饭后不适表现，帮您“对号入座”找病因。

饭后7种不适需警惕

1、饭后马上腹泻，吃一餐泻一次、一旦受凉或吃东西不注意就会发作。

有时腹泻有时便秘，腹泻为水状，便秘的时候出现黏液，有时觉得肚子胀、有便意，而上厕所又没有大便，数年不见消瘦，这可能提示肠易激综合征

2、受凉或吃东西不当后出现腹痛、腹泻，可伴畏寒发热、呕吐，考虑为急性肠胃炎或急性痢疾

3、饭后上腹痛，或有恶心、呕吐、积食症状。症状多年不见好，常在秋天发作，疼痛有节律性，在生气、受凉，或吃了刺激性食物后出现，可能提示胃溃疡


4、一般在饭后两小时胃痛，甚至半夜痛醒，吃点东西后能缓解，一般伴有反酸。考虑为十二指肠溃疡或炎症

5、饭后或终日饱胀、嗳气但是不反酸，食欲下降，体重慢慢减轻，脸色轻度苍白或灰白，中老年人可能患有慢性胃炎、胃癌，尤其是慢性萎缩性胃炎、胃下垂

6、吃东西时胸骨后出现受阻、停顿、疼痛感，症状轻重不一。这可能提示患有食管憩室、食管炎或食管早期癌

7、饭后出现腹胀，一般伴有恶心、呕吐，有时会呕血，过去有胃病史，近来加重，或之前没有胃病史，近期才发现，且伴有消瘦、贫血、胃口差、在心口处或肚脐上摸到硬块，则可能提示胃癌

医生提醒，如果在饭后常常出现不适感，要尽早到医院检查，争取早发现、早治疗。


养胃护胃3个原则

1、软而缓

胃病患者选择的食物要易消化，烹饪时要煮熟煮透，使食物口感较软。

少吃烧烤、质硬的食物，以免对胃黏膜造成不良刺激，加重胃肠负担。

进食速度要缓慢，细嚼慢咽有助消化，不可狼吞虎咽。

2、鲜而淡

食物一定要新鲜，不吃过期或放置过久的食物。

烹饪食物要清淡，不吃过于油腻的食物，忌辛辣刺激性食物。

3、温而洁

食物的温度要把握好，夏天也不要贪吃冷食冷饮，过烫的食物也不能吃。

食材一定要清洗干净，烹饪食物时也应该注意清洁卫生。

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