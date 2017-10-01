做胃镜真的很痛？揭开胃镜检查三大误区！

核心提示：胃癌的发病率呈现逐年上升的趋势，许多年轻人还没到40岁就成了胃癌患者，作为胃癌的筛查手段之一，胃镜检查十分重要。但是很多人认为自己不需要做胃镜，或者觉得做胃镜痛不欲生，事实真是如此吗？

胃癌的发病率呈现逐年上升的趋势，许多年轻人还没到40岁就成了胃癌患者，作为胃癌的筛查手段之一，胃镜检查十分重要。但是很多人认为自己不需要做胃镜，或者觉得做胃镜痛不欲生，事实真是如此吗？

揭开胃镜检查三大误区

1. 年轻人不需要做胃镜

年轻人是否需要接受胃镜检查，关键在于患者的症状、以及治疗后的疗效。

如果患者出现消化道出血、反复呕吐、吞咽困难、突然消瘦等症状，不管年龄大小，都需要做胃镜检查。

此外，一些治疗效果不好的年轻胃病患者也需要做胃镜检查，以明确病因，及早对症治疗。

2. 胃镜检查非常痛苦

很多胃病患者听到做胃镜的建议都会拒绝，原因只有一个：怕痛！

一般来说，熟练的医生可以在3~5分钟内完成胃镜检查，遇到症状复杂的患者也很少超过10分钟。因而大多数患者还是可以承受的。

胃镜检查一般不会感觉痛，主要的不适是恶心和感觉呼不出气。为了减轻不适感，不憋气和调整呼吸是关键，而最重要的是要放轻松，避免高度紧张。

3. 胃镜检查会加重出血

实际上这种顾虑是没有必要的。

胃镜检查都在直视情况下完成，也就是说在直接看见食道、胃、十二指肠黏膜的前提下检查，因此不会碰到病变部位，加重损害。

况且胃镜检查在上消化道出血的诊断中有重要作用。

第一，明确出血病因，以便对症治疗。由于糜烂等浅表病变导致出血，及早诊断是可以愈合的。

第二，可对活动性出血和可造成活动性出血的病灶进行胃镜下止血。





6种胃癌高危人群需定期做胃镜

1. 胃癌癌前病变

慢性萎缩性胃炎恶变胃癌的几率为10%，患者需要1-2年做一次胃镜。

慢性胃溃疡的癌变率虽然只有3%，但如果胃息肉直径大于2cm也要小心癌变。

2. 有幽门螺旋杆菌感染

研究表明，感染幽门螺旋杆菌后，可能使患胃癌的几率增加2.7～12倍。

3.有不良饮食习惯

饮食不规律，吃饭太快，爱吃腌制、熏制食品，高盐饮食、少食新鲜蔬菜等，都是导致胃癌的高危因素。





4. 长期酗酒及吸烟

烟雾中的多种致癌或促癌物质是胃癌的诱因之一；酒精则会刺激胃黏膜，让黏膜细胞生理结构发生变化，从而引发胃癌。如果烟酒均沾，危害则更大。

5. 精神受刺激和爱生闷气

调查发现，将近一成的胃癌病人在患病前曾遭受过负面生活事件的打击。

6. 有胃癌或食管癌家族史

胃癌患者的血亲患上胃癌的危险性比一般的人群平均高出三倍。