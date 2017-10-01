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胃最怕这4个字！得了胃病的人一定要改！

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2017-10-0139健康网李元
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核心提示：最新的统计数据显示，在年轻人中，胃病发病率正在上升，19－35岁的青年人胃癌发病率较30年前已经翻番，胃病已然变成许多年轻人的“心病”。事实上，胃病发作是一个长期的过程，很多时候都是由于一些不良的生活习惯，日积月累造成的。因此，防治胃病也要从生活小事注意起。

最新的统计数据显示,在年轻人中，胃病发病率正在上升,19-35岁的青年人胃癌发病率较30年前已经翻番,胃病已然变成许多年轻人的“心病”。事实上，胃病发作是一个长期的过程，很多时候都是由于一些不良的生活习惯，日积月累造成的。因此，防治胃病也要从生活小事注意起。

当心！胃最怕这四个字

1、冷

胃病和胃溃疡、十二指肠溃疡的发病都有一定的季节规律，在秋冬、冬春交替都是高发期，在冬天的时候尤其要注意养胃，如果出现胃痛、腹部不适，消化不良的症状，此时不可进食生冷食物，否则会引起或加重胃部不适的症状。

2、晚

食物从胃内排空，到进入小肠消化大约需要2个小时，如果长期晚饭吃得太晚，胃肠道没有足够的时间消化，久而久之会导致消化功能出现异常。


3、多

吃太多会导致胃酸、胆汁、胰液等消化液的分泌增多，一旦超过本身的分泌能力，就导致胆管、胰管等出现梗阻，引起消化功能紊乱。

4、坐

刚吃饱饭不要马上坐下开始工作，因为胃肠道消化食物时需要足够的血液供应，如果吃完饭就坐着工作，血液会分流到大脑，导致胃肠得不到消化所需的血量，影响消化功能。同时，饭后也不宜马上散步，同样影响食物的消化。


不花钱的5个养胃方

1、保暖——患有慢性胃炎的人，对胃部的保暖一定要非常注意，在春季要适时增添衣物，不可过早穿露脐装，午睡、夜晚睡觉的时候要盖好肚子。

2、调养——胃病患者的春季饮食应该以软、温、淡、素、鲜为主，做到三餐定时定量，每一餐不可吃太多，少食多餐，有利于减轻肠胃负担。

3、忌口——胃病患者不可忽视忌口，过烫、过冷、过硬、过辣的食物都会对胃造成伤害，更不能暴饮暴食，同时戒烟戒酒。

4、运动——肠胃病人要结合自己的身体情况，适度进行体育锻炼，提高机体抵御疾病的能力，尤其在春季这个容易生病的季节，加强锻炼可减少疾病的复发。

5、静心——胃病的发生与发展，跟人的情绪和心态也有紧密的联系。保持精神的愉快和情绪的稳定，避免焦虑、紧张、恼怒等负面情绪的刺激。

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