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季节交替中医护胃 远离老胃病困扰

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2017-08-26北京晨报
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核心提示：季节交替之际，正是胃病的高发季节。一方面，夏天的炎热并没有完全褪去，人们对于生冷食物也往往不甚忌口，另一方面，天气渐渐转凉，昼夜温差大，胃肠道功能减弱，很容易患上胃肠道疾病。

　　近年来，由于人们生活方式的改变，胃病的发病率正在逐年增加。目前，普通人群中大约有近七成患有胃病，并呈现出低龄化趋势。

　　季节交替之际，正是胃病的高发季节。一方面，夏天的炎热并没有完全褪去，人们对于生冷食物也往往不甚忌口，另一方面，天气渐渐转凉，昼夜温差大，胃肠道功能减弱，很容易患上胃肠道疾病。东城中医医院内科专家黄飞剑表示，人们应当格外注意对于脾胃的后天保护，夏季尽量避免冰镇饮品食品。

　　《黄帝内经》中曾提到，脾胃为水谷之海。只有脾胃好了，我们吃进去的东西才能够正常消化吸收，进而精力充沛的去学习和生活。如果消化不好，人体就可能出现缺氧、缺血等一系列问题，轻则导致头昏脑涨，走路无力，重则导致肠炎、心脏病等更严重的疾病。所以，对于脾胃的后天保护是十分重要的。

　　在当今时代，常见的胃病包括了慢性浅表性胃炎、慢性充血性胃炎、慢性胃窦炎、慢性糜烂性胃炎、慢性食管反流性胃炎、胆汁反流性胃炎、慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、肠溃疡、结肠炎等。其中，慢性浅表性胃炎、萎缩性胃炎和胃溃疡是我们在生活中比较常见的疾病，近些年随着生活压力的加大，人们饮食习惯的不规律，生活方式的转变，使得患上这类胃部疾病的人群越来越多。

　　黄飞剑表示，慢性浅表性胃炎可以说是所有胃病的基础性胃炎，患者人群很多。从中医角度来看，慢性浅表性胃炎跟寒邪或湿邪有关，主要症状包括胀气、肠鸣、腹鸣、饮食不香等。如果属于寒湿两邪所导致的胃病，主要症状则为胃部嘈杂不安、胀气、反酸、轻微呕吐、便秘，还会出现吃了冷东西症状加重，吃了热的会稍微缓解的情形。体内出现湿淤、寒淤之后，身体会出现怕热、口干、头昏脑涨、失眠、心慌气短，甚至高血压等症状。

　　在众多胃病之中，慢性浅表性胃炎属于较轻、易治的病种，但应早发现早治疗。对于慢性浅表性胃炎，中医治疗讲求在祛寒、除湿，扶正的基础上，重点活血化淤。药物包含二陈汤、化气汤、理中汤。

　　胃溃疡及萎缩性胃炎可诱发癌症 应重视

　　胃溃疡和萎缩性胃炎是西医概念。其中，胃溃疡的症状适用于中医胃脘痛的范畴，病灶多在上腹部，也可能出现在左上腹部或胸骨、剑突后，患者常感觉隐痛、钝痛、胀痛、烧灼样痛，胃胀、饱胀、痞满、纳呆、消化不良，饮食不香或吃不下饭。生活中，过食甜食通常是造成胃溃疡的原因之一，胃部无法全部消化代谢大量的甜食，淤积在胃里，进而导致胃溃疡。

　　胃溃疡病人往往进餐后症状减轻或消失，在饭后半小时至一小时疼痛明显，1-2小时后逐渐缓解，晚上疼痛加重。受凉、暴饮暴食、酗酒之后疼痛加重。有的还出现恶心、呕吐、反酸、嗳气、腹泻，部分患者还可能无症状或者以出血、穿孔等并发症作为首发症状。胃溃疡可导致溃疡穿孔，上消化道出血，长期发作还容易引发胃癌。

　　萎缩性胃炎也称为慢性萎缩性胃炎，以胃黏膜上皮和腺体萎缩，数目减少，胃黏膜变薄，黏膜基层增厚，或伴幽门腺化生和肠腺化生，或有不典型增生为特征的慢性消化系统疾病。常表现为上腹部隐痛，胀满，嗳气，食欲不振，或消瘦、贫血等，是一种多致病因素性疾病。根据数据观察表明，萎缩性胃炎如不及时治疗，癌变率相当高。在中医治疗中，萎缩性胃炎主要以纾解气机、扶正、气血两补、提高免疫力为主，在此基础上扫清幽门螺杆菌生长的环境。轻则一个月，重则两三个月就即可治愈。

　　胃溃疡与萎缩性胃炎可单独发生，也可同时存在，胃溃疡病发生在慢性胃炎的基础上，许多胃溃疡病人又有慢性萎缩性胃炎。

　　望闻问切 根据病症有针对性干预

　　中医认为，六淫与七情都是导致胃溃疡的萎缩性胃炎的因素。胃溃疡和萎缩性胃炎病人多数舌苔白、厚、腻，脉沉涩，号脉均阳气不足，阴气寒气偏重，因此导致幽门螺杆菌滋生。中医治疗疾病的原理不是直接杀死幽门螺杆菌，而是调节身体本身，从根本上改变幽门螺杆菌滋生的环境，从而让幽门螺杆菌没有再滋生的土壤。

　　所以，无论是胃溃疡，还是萎缩性胃炎，都是要根据病人的脉象，舌象，面象望闻问切，找到病因，辨别病人属于哪种体质，寒性、湿性、寒湿性、抑或是淤阻性。确诊之后，再根据病灶和症状有针对性地治疗，就能够从根本上解决问题。

　　治疗老胃病 饮食＋生活管理缺一不可

　　对于患有胃溃疡和萎缩性胃炎的病人来说，保护好胃的温度是非常重要的。饮食应以温、软、淡、素、鲜为宜，做到定时定量，少食多餐，不吃过烫、过硬、过辣、过粘的食物，更忌暴饮暴食，吸烟酗酒。应在医生的指导下避免服用对胃刺激比较大的药物，并注意服用方法，最好饭后半小时服用，以防刺激胃黏膜而导致病情恶化。尤其是不能经常食用过凉的东西，一般来说，胃的温度在36度左右，而冰镇食品的温度在零下1度到零下2度，如长时间饮用食用，胃的温度就会下降从而导致胃部疾病的发生。因此，即便在炎热的夏天，各类冰镇饮品食品都应尽量避免。

　　胃溃疡和萎缩性胃炎与情绪、心态密切相关。因此，要讲究心理卫生，保持精神愉快和情绪稳定，避免紧张、焦虑、恼怒等不良情绪的刺激。同时，生活规律，工作要劳逸结合，保证睡眠，坚持适当锻炼。

　　■小贴士

　　专家推荐养胃中药方

　　胃热者：金银花1克，玫瑰花1朵。

　　胃寒者：炒薏米10克，茯苓10克，生姜3片，也可以放一点红茶，保护胃黏膜。

　　女性胃热者：菊花1克，白梅花2克。

　　女性胃寒者：玫瑰花1朵，陈皮2克，泡茶喝。

　　老年人：黄芪6克，茯苓6克，泡茶喝。或加丹参6克。

　　胀气者：每晚顺着肚脐画圈，顺时逆时各36下，发热为止。

　　■温馨提示

　　容易让胃受伤的几种行为

　　1.冰冻饮食易发“胃炎”

　　炎炎盛夏，坐着不动都能出汗。很多人为了降温止渴，会猛灌一杯冰啤酒，或是快速喝下一瓶冰冻饮料。感觉畅快了，但是刚喝下去的冰饮料、冰啤酒会刺激温暖的胃，如同条件反射一样，胃黏膜快速收缩，导致胃缺血缺氧，就会致使胃炎或胃病复发。

　　2.吹空调让胃“受了凉”

　　因为天热，很多人晚上会长时间吹空调或者整晚吹着风扇，并且完全不盖被子。虽然这样做可以增加睡眠的舒适度，但是让身体长期处于较低温的状态，这样很容易让胃受凉，引发胃部不适，出现恶心、胃胀等症状。

　　3.饮食不规律最伤胃

　　如不吃早餐、饥一顿饱一顿、三餐饮食不均衡或暴饮暴食等都属于饮食不规律，偶尔为之可以，但是长期这样，对胃部的伤害日积月累，就会造成较大困扰。尤其对于胃部本身就有问题的人来说，简直是雪上加霜。

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胃病

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常见症状：腹部不适 肚子疼

并发症状：幽门梗阻 消化性溃疡

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