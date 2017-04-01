核心提示：用完餐后，有的人会流连不已，回忆美食，但有的人却会出现各种各样的不适，如胃胀、胃痛、腹泻、腹胀、嗳气反酸等，使人痛苦不堪。饭后出现小症状，许多人会认为是食物不卫生导致的而不重视，其实，饭后经常出现不适，可能是身体出现肠胃疾病的预警信号。

用完餐后，有的人会流连不已，回忆美食，但有的人却会出现各种各样的不适，如胃胀、胃痛、腹泻、腹胀、嗳气反酸等，使人痛苦不堪。饭后出现小症状，许多人会认为是食物不卫生导致的而不重视，其实，饭后经常出现不适，可能是身体出现肠胃疾病的预警信号。

自查：饭后8表现预示肠胃病



自查：饭后8表现预示肠胃病

1、吃饭2小时之后，经常会出现胃痛的情况，而且常常伴有反酸的现象，有时半夜会被痛醒。这有可能是十二指肠溃疡或肠胃炎引起的。

2、吃饭之后，经常有反酸、嗳气、烧心等情况发生，身体前倾或者压住腹部时，胸骨后痛严重。这可能是胃食管反流病所导致的。

3、饭后1~2小时内，上腹部会有局限性的隐痛、烧灼样痛或钝痛出现，持续一二个小时后，痛症会逐渐减轻。在气候转冷、吃生冷及坚硬食物、疲劳、熬夜、情绪波动等情况下，上腹部的疼痛会加剧，这有可能是胃溃疡引发的。

4、饭后饱胀感严重，嗳气但不泛酸，胃口较差，中老年人可能是患了慢性胃炎，或者是慢性萎缩性胃炎、胃下垂。

5、饭后腹胀、腹痛，常伴有恶心、呕吐、或呕血的情况发生，在脐上或心口处摸到硬块，则可能是得了胃癌。

6、吃了生冷食物后发生腹痛、腹泻等情况，且同时伴有畏寒、发热等症状，可能是急性肠胃炎导致的。

7、一进餐或者一吃生冷、油腻的食物，就容易出现腹泻、腹痛、肠鸣等现象，拉肚子后腹痛症状减轻，则可能是肠道功能紊乱引起的。

8、一吃完饭就腹泻，饮食稍微不当就容易发作，短时间内时而腹泻时而便秘，腹泻时大便呈水样，便秘时排出的黏液较多，有时有便意但上厕所后又大不出来，若经常如此，可能是患了慢性过敏性肠炎。

以上便是饭后症状所预示的肠胃疾病，但上述8种症状解读只作参考，不能作为肠胃疾病诊断的依据。如果您真的具有胃肠不适的症状，建议千万不能盲目对号入座，胡乱用药，而应该尽前往医院，及时诊治。